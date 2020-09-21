Возможно некоторое укрепление рубля к основным мировым валютам в понедельник утром - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов понедельника можно ждать некоторого укрепления рубля к основным мировым валютам. Давление на национальную валюту, говорится в комментарии банка, окажет снижение рынка энергоносителей, однако умеренное укрепление валют развивающихся стран сдержит продажи в рубле. Плюс к этому в ближайшие сессии национальную валюту будет поддерживать подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на пятницу.

"На таком фоне в начале дня пара доллар/рубль может отступить в район 75,5 руб./$1, после чего ожидаем переход в боковое движение у достигнуты значений с попытками национальной валюты продолжить восстановление. При этом в рамках торгов доллар удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1", - указывает Зварич.