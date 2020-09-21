Индекс Мосбиржи отступит в диапазон 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон в начале сессии понедельника, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания продаж в российских акциях. Это, по его мнению, приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов. "При этом в ходе сессии рынок может частично отыграть часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры на фоне выступления главы ФРС. Однако восстановление рынка выше отметки 2950 пунктов в рамках сегодняшней сессии выглядит маловероятным", - пишет Зварич в комментарии банка.