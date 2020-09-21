Утренние прогнозы: небольшая просадка

В понедельник утром аналитики предполагают небольшое снижение рынка акций РФ. В дальнейшем рынок будет ждать внешних сигналов для движения.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2935-2945 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2980 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российских индексов небольшой просадки в начале дня при относительно стабильном рубле".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фьючерсы на американские индексы в понедельник утром теряют полпроцента, поэтому ожидаем открытия рынка акций РФ с небольшим снижением, а дальше ход торгов будет определяться исключительно настроениями на Западе, поскольку собственных идей немного".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон в начале сессии понедельника, ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов. При этом в ходе сессии рынок может частично отыграть часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры на фоне выступления главы ФРС. Однако восстановление рынка выше отметки 2950 пунктов в рамках сегодняшней сессии выглядит маловероятным".