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21 сентября 2020 года 09:30

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 21 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в пятницу. При этом снижение рынка акций США наблюдалось третью неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с прошлого года. Инвесторы продолжают следить за переговорами о новом пакете мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что для авиакомпаний и ресторанов может понадобиться отдельный пакет стимулов. По ее словам, с того момента, как члены Палаты представителей от Демократической партии предложили пакет объемом $3,4 трлн в мае, который не был поддержан Сенатом, возникли новые потребности. "В то время были ожидания и надежды, что мы победим вирус. Мы не сделали этого", - передает слова Пелоси MarketWatch.

Тем временем министерство торговли США сообщило в пятницу, что с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник вслед за рынком акций США. Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с праздником (День почитания пожилых).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:22 МСК опустился на 0,45%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,21%. Народный банк Китая (НБК) пятый месяц подряд сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. Ставка по пятилетним кредитам была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник. Южнокорейский индекс Kospi к 08:20 МСК снизился на 0,71%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:21 МСК прибавил 0,67%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями. Рынок продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в мире, поскольку остается чувствительным к темпам восстановления глобальной экономической активности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $42,78 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,4%, до $43,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,73 за баррель, что на 0,92% ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подорожали на 0,3% - до $41,11 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,524 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,633 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 сентября вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 705,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+1%), "РЖД-001P-20R" (+0,5%) и "Трансконтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,18%), "ЕвроХим-001P-08" (-0,16%) и "ЕвроХим-001P-03" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) в полном объеме разместило облигации серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом 6,3 млрд рублей по ставке 6,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,35% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 17 сентября. Выпуск размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей.

ООО "Техно лизинг" полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны выплачиваются каждый месяц, ставка установлена на весь срок обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 10% от номинала гасятся в даты выплат 49-го, 53-го, 57-го и 60-го купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 24 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на третий выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом от 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - индикативная премия (будет объявлена позже) к 5-летним ОФЗ. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Купоны полугодовые. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 сентября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "РЖД" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) планирует 25 сентября провести сбор заявок на облигации со сроком обращения 2,5 года серии 001P-03 объемом от 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 30 сентября.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 7% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 8,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставка 13-18-го купонов также установлена на уровне 8,75% годовых. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций банка.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам выплачиваются ежемесячно, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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