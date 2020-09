Рынок акций США закрылся в минусе по итогам третьей недели подряд

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в пятницу.

При этом снижение рынка акций США наблюдалось третью неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с прошлого года, отмечает CNBC.

В четверг фондовый рынок США также завершил торги в минусе под давлением акций крупных технологических компаний. Значение Dow Jones уменьшилось на 0,47%, S&P 500 - на 0,84%. Nasdaq упал на 1,27%.

Инвесторы продолжают следить за переговорами о новом пакете мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что для авиакомпаний и ресторанов может понадобиться отдельный пакет стимулов. По ее словам, с того момента, как члены Палаты представителей от Демократической партии предложили пакет объемом $3,4 трлн в мае, который не был поддержан Сенатом, возникли новые потребности.

"В то время были ожидания и надежды, что мы победим вирус. Мы не сделали этого", - передает слова Пелоси MarketWatch.

Тем временем министерство торговли США сообщило в пятницу, что с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале 2020 года вырос до $170,5 млрд с пересмотренных $111,5 млрд в предыдущем квартале, сообщается в отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года отрицательное сальдо равнялось $104,2 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в апреле-июне до $157,9 млрд с предварительно объявленного уровня первого квартала, согласно Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 78,9 пункта с 74,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Таким образом, значение индекса потребительского доверия поднялось до максимума с марта текущего года. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 75 пунктов, сообщает Trading Economics.

Акции китайского разработчика игр NetEase Inc. (SPB: NTES) в пятницу подешевели на 0,8%, несмотря на уверенный рост в начале торгов. Компания сообщила, что проведет сплит американских депозитарных акций (ADS) из расчета 5:1.

Котировки Oracle Corp. (SPB: ORCL) снизились на 0,7%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,2%. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Oracle и Walmart могут получить значительную долю в популярном сервисе обмена короткими видео TikTok.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) прибавили 4,4% после того, как аналитик из Piper Sandler поднял целевую цену на акции производителя электромобилей до $515 с $480 за штуку, прогнозируя рост спроса на продукцию компании. Акции Tesla завершили торги в четверг на отметке $423,43 за штуку, в пятницу - $442,5.

Котировки американского разработчика программного обеспечения Unity Software Inc. подскочили на 31,4% на дебютных торгах.

Капитализация United States Steel Corp. (US Steel) увеличилась на 4,9%. Американская сталелитейная корпорация в пятницу опубликовала воодушевляющий прогноз на третий квартал, отметив, в частности, ожидаемое "значительное улучшение" показателей подразделения листового проката.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 244,56 пункта (0,88%) - до 27657,42 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 37,54 пункта (1,12%) и составил 3319,47 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 116,99 пункта (1,07%) - до 10793,28 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник вслед за рынком акций США, который в минувшую пятницу закрылся в минусе по итогам третьей недели подряд.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с праздником (День почитания пожилых).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:22 МСК опустился на 0,45%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,21%.

Народный банк Китая (НБК) пятый месяц подряд сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. Ставка по пятилетним кредитам была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник.

Тем временем президент США Дональд Трамп дал согласие на сделку, предусматривающую переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle Corp. (SPB: ORCL) и Walmart Inc. (SPB: WMT).

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 2,5%, девелопера Wharf Real Estate Investment Co. - на 0,2%.

Бумаги HSBC и Standard Chartered на торгах в Гонконге упали в цене на 3,4% и 2,8% соответственно. Издание BuzzFeed News и ряд других СМИ сообщили, что банки около двадцати лет участвовали в переводе денег, которые вызывали подозрения. В HSBC отказались комментировать эту информацию, в то время как в Standard Chartered заявили, что банк значительно инвестировал в программы комплаенса, пишет CNBC.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:20 МСК снизился на 0,71%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,2%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 0,6%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. Ltd. - на 2,12%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:21 МСК прибавил 0,67%.

Крупнейшие горнодобывающие компании мира BHP Group и Rio Tinto теряют в цене 1% и 1,2% соответственно. Акции National Australia Bank дешевеют на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - также на 1,3%.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями.

Рынок продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в мире, поскольку остается чувствительным к темпам восстановления глобальной экономической активности, отмечают эксперты AxiCorp.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $43,09 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,15 (0,4%), до $43,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,04 за баррель, что на $0,07 (0,17%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подорожали на $0,14 (0,3%) - до $41,11 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

"Если дополнительные сокращения будут осуществлены, избытка предложения на нефтяном рынке, которого многие боялись, не будет, и запасы существенно сократятся", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

"В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+ - ИФ) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.

Общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer.

В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.