Вступили в силу итоги пересмотра индексов FTSE и MVIS, говорится в аналитическом материале главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

FTSE добавил в свои индексы акции "РусАла" (MOEX: RUAL), в то же время акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) были исключены.

"Изначально FTSE объявило о включении акций "РусАла", торгующихся в Гонконге, в гонконгскую часть индекса. Позднее в результате планируемой смены юрисдикции компании индексный провайдер решил увеличить вес торгуемых в России акций в российской части индекса", - пишет Питерский.

Кроме того, FTSE включил акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) в индекс UK Small.

В индексах MVIS произошли следующие изменения: акции Petropavlovsk включены в индекс MVIS Junior Gold Miners (MVGDXJ, ориентир для ETF-фонда VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, GDXJ), а в индексе MVIS Russia (MVRSX, ориентир для ETF-фонда VanEck Vectors Russia, RSX) депозитарные расписки "Ростелекома" (MOEX: RTKM) заменены на акции этой компании.