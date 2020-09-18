Рынок акций на неделе вырос вслед за нефтью и на фоне ослабления санкционных опасений

Рынок акций на минувшей неделе скорректировался вверх на фоне подорожавшей нефти и ослабления санкционных опасений, связанных с политическим кризисом в Белоруссии и ситуацией с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2950 пунктов, индекс РТС протестировал отметку 1250 пунктов. Сдерживающим для "быков" фактором стали просадка мировых фондовых площадок после заседания Федрезерва США, не предложившего новых программ стимулирования экономики, а также вывод нерезидентами средств из российских активов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 10 по 16 сентября составил $110 млн (четвертая неделя оттока) против $50 млн чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $90 млн (худшая неделя с марта) по сравнению с чистым оттоком $50 млн на предыдущей неделе.

В период с 14 по 18 сентября индекс МосБиржи вырос на 1,4% и составил 2951,79 пункта, индекс РТС прибавил 0,5% и достиг 1228,64 пункта на фоне роста доллара в район 75,7 руб./$1 (+0,64 рубля за неделю) и роста ноябрьской нефти Brent в район $43,3 за баррель (+8,5%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с продолжения роста вслед за внешними площадками на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, подъем сдерживался дешевеющей нефтью; лидировали бумаги Сбербанка (+3%), при этом реакция рынка на новости с проходивших в Сочи переговорах президентов России и Белоруссии оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов, индекс РТС поднялся в район 1230 пунктов. Нефть Brent оставалась ниже $40 за баррель на фоне известий о планах Ливии восстановить добычу нефти. Британская нефтекомпания BP заявила, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса COVID-19.

РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд. По словам президента РФ Владимира Путина, граждане Белоруссии должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне. Также президент РФ заявил, что считает начатую в Белоруссии работу над конституционными изменениями логичной и своевременной.

Во вторник рынок акций продолжил подъем вслед за мировыми площадками благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, причем ускорение подъема придала отскочившая выше $40 за баррель нефть Brent на фоне приостановки операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за шторма. Индекс МосБиржи превысил 2980 пунктов, индекс РТС - 1253 пункта, причем рост индикаторов во главе с нефтяными бумагами стал рекордным с начала августа.

Акции "Мечела" выросли на 2,9% на новостях о выкупе ценных бумаг на сумму 870 млн рублей после ожидаемого снятия в начале октября моратория на банкротство. Выросли акции "Трубной металлургической компании" (+4,3%) после известий о новой оферте компании с премией к рынку (по цене 61 рубль за акцию). Компания готова выкупить весь оставшийся free float ТМК (12,5%) после проведенного летом выкупа 22,3% из возможных 34,7% акций.

Розничные продажи в КНР в августе выросли на 0,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,1%, промпроизводство в Китае выросло на 5,6%, при прогнозах роста на 5,2%. Объем промпроизводства в США в августе на 0,4%, при прогнозах роста на 1%.

В среду рынок акций просел на фоне известий о планах Минфина увеличить налоги для экспортеров для пополнения госбюджета, индекс МосБиржи опустился к 2975 пунктам во главе с бумагами "Татнефти" (-4,3%), в то время как откат сдерживался дальнейшим ростом нефти на статистике о запасах сырья в США.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, что проблемы, стоящие перед страной, должны решаться не только за счет нефтяников, участие в этом должны принимать все доходные отрасли. Минфин предлагает со следующего года отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. Одним из крупнейших пользователей льготой является "Татнефть", также льготой пользуются "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть".

Нефть Brent подскочила выше $42 за баррель на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране за неделю на 4,4 млн баррелей, а также на фоне позитивных статданные по экономике Китая и США.

В четверг рынок акций продолжил сползание вниз вслед внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; потери по итогам дня оказались умеренными благодаря выросшей нефти (Brent превысила $43 за баррель). Индекс МосБиржи просел к 2970 пунктам, РТС - в район 1243 пунктов. Лучше рынка выглядели раллировавшие к уровням конца июля акции "Интер РАО" (+5,6%) на новостях об интересе компании к покупке "Юнипро" и "Энел Россия".

Ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама, в связи с чем было остановлено более четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

В пятницу попытки рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью и индексами в Азии завершились распродажами, под давлением оставались бумаги нефтяников и металлургов, отыгрывающих новости о планируемом повышении НДПИ с 2021 года.

Подешевели акции Polymetal (-3,9%, до 1739,9 рубля) на фоне известий, что группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров продала 19 млн акций Polymetal, что составляет 4% капитала компании, на общую сумму 342 млн фунтов стерлингов. Это пятое размещение по процедуре ускоренного букбилдинга акций Polymetal в текущем году, цена размещения составила 18 фунтов стерлингов за акцию (порядка 1750 рублей). До нынешнего SPO у "ИСТа" было 28% акций компании.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Нефть Brent поднялась к $43,3 за баррель на итогах мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), который продлил до конца года сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+. По оценке Саудовской Аравии, в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы. JMMC также рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

По итогам недели с 14 по 18 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX) лучше рынка выглядели бумаги "Мосбиржи" (+9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+9%), "Мостотреста" (+8%); хуже рынка оказались акции Polymetal (-10%), "префы" "Татнефти" (-2%), акции "Русснефти" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде сентября по-прежнему будут определять макростатистика, новости о стимулах экономики США, а также возможная санкционная риторика Запада в отношении России; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2900-3000 пунктов, для индекса РТС - 1200-1280 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".