Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за миром, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне ослабления восходящего импульса в нефти, реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной оказалась нейтральной; упали акции Polymetal и "Интер РАО" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2951,79 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1228,64 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,7%.

Доллар вырос до 75,69 рубля (+0,52 рубля), золото подросло до $1960 за унцию (+0,5%).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,5-1,4%, доллар подорожал на 0,64 рубля.

ЦБ РФ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, также оставил неизменным сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в России составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Подешевели акции Polymetal (-3,9%, до 1739,9 рубля), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Акции "Интер РАО" скорректировались вниз после заявления компании об отсутствии переговоров по покупке "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Юнипро" (MOEX: UPRO).

"В связи с публикацией в средствах массовой информации ПАО "Интер РАО" заявляет о том, что никаких переговоров на тему покупки активов "Юнипро" и "Энел Россия" на данный момент не ведется", - подчеркивается в заявлении.

Компания расценивает появление таких публикаций как манипулирование фондовым рынком, правовую оценку которому должен дать Банк России и иные соответствующие службы, сообщила "Интер РАО".

Группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров продала 19 млн акций Polymetal, что составляет 4% капитала компании, на общую сумму 342 млн фунтов стерлингов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные организатора ускоренного букбилдинга (АВВ) - BofA Securities. Это пятое АВВ с акциями Polymetal в текущем году, цена размещения составила 18 фунтов стерлингов за акцию (порядка 1750 рублей). До нынешнего SPO у "ИСТа" было 28% акций компании. Предыдущее АВВ на прошлой неделе прошло по более высокой цене - банк "Открытие" продал остатки своего пакета в Polymetal (3,4%) по 1900 рублей за акцию, выручив порядка 30,4 млрд рублей.

По оценкам аналитиков ИК "Атон", размещение акций "Полиметалла" потенциально положительно с перспективы включения в GDX (фонд VanEck Vectors Gold Miners ETF), однако тот факт, что основной акционер сокращает свою долю, в целом негативен. Особенно в свете потенциального повышения НДПИ, что подчеркивает неопределенность вокруг этого вопроса. Тем не менее, аналитики сохраняют рейтинг "выше рынка" для Polymetal, который должен выиграть от роста цен на золото. В настоящее время Polymetal торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA в прогнозе на следующий год на уровне 7,2х против 7,8х у "Полюса" и 8,0х у крупных мировых золотодобывающих компаний, отмечают эксперты "Атона".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, отечественный рынок акций в пятницу продолжил отыгрывать внутреннюю повестку. После попытки отскока бумаги металлургов вновь просели, также оставались под давлением бумаги "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", поскольку нефтяники могут лишиться части льгот на трудноизвлекаемую нефть. Упали акции Polymetal на новостях, что группа "ИСТ" разместила по ускоренной подписке 19 млн акций, или 4% от капитализации, по цене $443 млн. В целом это можно считать внутренней корпоративной историей. Компания давно выражала желание увеличить объем акций в свободном обращении, что будет способствовать включению в индексы. В лидирующей группе преобладали представители электроэнергетики.

Рубль на фоне пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной начал слабеть, чему также способствовал разворот в нефти на фоне новостей из Ливии. ЦБ РФ отметил, что в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий. Регулятор полагает, что данная тенденция сформировалась за счет повышения спроса после режима самоизоляции и ослабления рубля под влиянием общей волатильности на глобальном рынке и геополитических рисков. Следующее заседание ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос изменения ставки, состоится 23 октября. В рамках пресс-конференции Набиуллина заявила о том, что в базовом сценарии в ЦБ все еще видят пространство для снижения ставки. В то же время она подчеркнула, что основной путь смягчения ДКП уже пройден.

Европейские индексы оказались под давлением фактора второй волны COVID-19. Всемирная организация здравоохранения предупреждает об очень серьезной ситуации с распространением заболевания в Европе. Пока в Европе еще нет случаев тотального карантина, но в Израиле объявили его на три недели.

Нефть также оказалась под небольшим давлением. Командующий восточными силами Ливии Халифа Хафтар объявил о решении снять блокаду с нефтяных объектов. В Китае объявлено о снижении предельных цен на топливо впервые за полгода. Goldman Sachs ожидает дефицит нефти на рынке в 3 млн баррелей в сутки в IV квартале, что послужит росту цен Brent до $49 за баррель. В III квартале 2021 года цена поднимется до $65 за баррель. В UBS также обнаружили основания для дефицита на рынке, но ожидают Brent по $45 в IV квартале и по $55 за баррель в середине 2021 года. В целом можно говорить о том, что заявления в рамках прошедшего совещания ОПЕК+ убедили рынок в том, что производители готовы активно противодействовать снижению цен на нефть.

Тем временем, финансовая пресса США вновь пишет о том, что в Конгрессе так и не могут найти компромисса по новому пакету экономических мер, хотя накануне президент Дональд Трамп призывал республиканцев не экономить на американцах. Демократы, по данным Wall Street Journal, хотят пакет на $2,2 трлн. В пятницу ожидается презентация бюджета на ближайшие три месяца, чтобы обеспечить функционирование правительства до конца года. ФРС проводит очередные стресс-тесты банков и может продлить период ограничения дивидендных выплат и обратных выкупов, отмечает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Альберт Короев также отмечает, что неизменность ставки ЦБ РФ была ожидаемым решением на фоне ужесточения условий для комфортного продолжения смягчения, после того, как суммарное снижение ключевой ставки с начала этого года составило 200 базисных пунктов.

Регулятор предпочел взять паузу, дать экономике переварить ранее принятые решения. С момента июльского заседания проявился ряд негативных факторов для смелых действий ЦБ: ослабление рубля, закрытие части позиций в ОФЗ вследствие усиления геополитических рисков и коррекции цен на нефть, бездействие регуляторов США и ЕС, а также рост инфляции в июле-августе. Относительно последнего у руководства ЦБ пока нет явного беспокойства, хотя и отмечалось, что августовский рост несколько выше ожиданий. Растущая динамика индекса потребительских цен сейчас не требует активных действий по снижению ставок.

Что касается динамики цен на нефть и геополитической обстановки после протестов в Белоруссии и ситуации с Навальным, здесь неопределенность сохраняется. До конца года ЦБ РФ еще может позволить себе опустить ставку к 4%, ведь это будет своего рода политическая победа после нескольких лет таргетирования инфляции на этом уровне. Но пока есть время осмотреться, отреагировать на изменение условий.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы вышли в небольшой "минус" ввиду недостаточных оснований для развития восходящего движения.

Акции золотодобытчиков в конце недели чувствовали себя слабо, несмотря на попытки золота закрепиться выше отметки $1950 за унцию. На котировки Polymetal негативное влияние оказывали и новости о продаже 4% капитала компании ее основным акционером. Бумаги "ЛУКОЙЛа" оставались под давлением в связи с перспективой роста налоговой нагрузки.

В США снижение возглавляет высокотехнологичный сектор. Трамп, в частности, сообщил, что американские пользователи с воскресенья не смогут скачать приложение TikTok, подогревая напряженность в отношениях с КНР. Статистика по предварительному индексу потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре оказалась лучше прогнозов и показала рост индикатора с 74,1 до 78,9 пункта (ожидалось 75 пунктов). Судя по всему, потребители надеются на улучшение экономической ситуации осенью. На следующей неделе глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз прояснит позицию регулятора и его взгляд на перспективы национальной экономики.

Нефть Brent сохранила поддержку $43 за баррель, хотя ушла в "минус" на новостях о перспективе возобновления нефтедобычи в Ливии. Риски формирования нового урагана в Мексиканском заливе, однако, помогали поддерживать котировки, и в ближайшие дни может возобновиться рост в направлении августовского пика $46,53 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились ниже 2960 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что говорит о неуверенности игроков на повышение и на данный момент не подтверждает развитие краткосрочного восходящего тренда. Впрочем, риски масштабного падения пока можно оценить как умеренные, рынок остается в фазе неопределенности. На следующей неделе у главы ФРС в своих выступлениях будет второй шанс заверить рынки в поддержке регулятора, а предварительные индексы деловой активности за сентябрь покажут состояние экономики США и Европы в начале осени. Мировые биржи еще какое-то время могут находиться в неопределенности. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2900-2990 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, возможная отмена льгот по НДПИ и пошлине на сверхвязкую нефть оказывала негативное влияние на бумаги "Татнефти". Акции Polymetal упали на новости о продаже 4% акций крупным акционером. Это уже вторая продажа крупного пакета акций компаний за месяц.

Основные мировые фондовые индексы показывают разнонаправленное движение на фоне смешанных факторов. Негативное влияние оказывает ежедневная статистика по пандемии коронавируса, которая отражает рост заболеваемости в Европе. Поддержку рынкам оказывает в целом неплохая макроэкономическая статистика и нейтральные итоги заседаний ФРС, Банка Англии и Банка Японии. Затянувшееся в Конгрессе США обсуждение очередного пакета мер поддержки населения на $1,5 трлн не добавляет рынкам оптимизма. Осторожная позиция главы ФРС в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания не дала повода для роста. Банк Японии и Банк Англии отметили более быстрые темпы восстановления экономики, чем это ожидалось ранее, но сохранили осторожный взгляд на перспективы дальнейшей динамики, подтвердив приверженность сохранению мягкой денежно-кредитной политики. Итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не принесли сюрпризов, никаких новых ориентиров по изменению добычи не было обозначено, отмечает аналитик.

В пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), однако проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 потеряли 0,7-1,2%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,6%).

Сдерживающие влияние на рынки оказывают неопределенность в отношении ситуации в глобальной экономике. С другой стороны, инвесторы надеются на то, что центральные банки мира будут оказывать поддержку экономическому восстановлению после длительного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет Trading Economics.

Нефть к вечеру в пятницу растеряла утренний рост, который ранее поддержали данные о запасах нефти в США и итоги мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC); цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $43,29 за баррель (-0,02% и +2,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $41,22 за баррель (+0,6% и +2% накануне).

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-9,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,8%), акции "Энел Россия" (-1,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+11,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+3,3%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+3% и +6,2% "префы"), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,835 млрд рублей (из них 13,35 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и 11,678 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).