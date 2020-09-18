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18 сентября 2020 года 18:37

Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 18 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цены евробондов РФ в начале недели продемонстрировали нейтральную динамику в ожидании итогов сентябрьского заседания Федрезерва США. В условиях отсутствия новых стимулирующих мер со стороны американского правительства из-за разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, на первый план вышли действия американского ЦБ.

Тенденция к плавному ценовому росту в секторе российских суверенных еврооблигаций сформировалась во вторник благодаря общемировому повышению "аппетита к риску", при этом активность торгов в целом была невысокой в ожидании итогов заседания ФРС.

Оптимизму инвесторов на мировых рынках, в частности, способствовала новость о том, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за возможного побочного эффекта у одного из добровольцев. Кроме того, экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж в августе на 0,1%. Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении (аналитики в среднем ожидали повышения на 5,2%). Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года.

В середине недели позитивная ценовая динамика российских еврооблигаций продолжилась благодаря как спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и повышению нефтяных цен, поднявшихся в диапазон $41-42 за баррель для сорта Brent на фоне снижения нефтяных запасов в США. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина и дистиллятов на 600 тыс. и 250 тыс. баррелей, соответственно.

Федеральная резервная система в среду вечером объявила о сохранении процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Руководство Федрезерва дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до конца 2023 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении". Вместе с тем объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов и вызвало волну распродаж на мировых рынках капитала.

Таким образом, начало дня 17 сентября для всех рисковых активов проходило под диктовку игроков на понижение. Вместе с тем во второй половине дня ситуация на мировых рынках стала постепенно улучшаться и стали прослеживаться осторожные покупки. При этом в наибольшей степени от активности продавцов пострадали "длинные" выпуски евробондов РФ, что в итоге не позволило им полностью восстановиться вечером. Остальные же бумаги к концу дня смогли продемонстрировать смешанную динамику.

В последний день недели ситуация в секторе отечественных евробондов окончательно успокоилась и колебания котировок уже всех выпусков евробондов РФ не выходили за рамки бокового диапазона на фоне противоречивых внешних факторов. Кроме того, как и ожидалось, Банк России сохранил в пятницу ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, при этом оставил неизменным и сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях".

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 114,5% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 3,5 базисных пункта и 18 сентября составил 176 базисных пунктов). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,37% (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 3,335% годовых), с погашением в 2042 - на 0,35% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 пунктов и составил 240 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,42% (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 3,3% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,31%, подорожав до 113,3% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта - до 2,125% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 0,28% - до 115,39% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 пункта, до 1,88% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 0,12%, до 110,3% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 7 пунктов, составив 120,5 базисных пункта).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций России на следующей неделе может оказаться более волатильной вследствие возможного роста санкционных рисков, которые могут выйти на первый план на ожиданиях антироссийской риторики в ходе брюссельского саммита ЕС 24-25 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, участники рынка будут пристально следить за новостями с саммита ЕС относительно возможных новых санкций против России, что может вызвать резкое падение всех российских активов. В случае, если все ограничится лишь персональными санкциями, и не будут объявлены серьезные экономические секторальные санкции, динамика котировок валютных облигаций будет более стабильной.

В свою очередь конъюнктура мировых рынков будет неоднозначной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, а также сохраняющихся натянутых взаимоотношений США и Китая, что не даст сформироваться устойчивой тенденции к ценовому росту. Еще одним фактором неопределенности для глобальных рынков, который будет в центре внимания инвесторов в ближайшие месяцы, являются предстоящие президентские выборы в США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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