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18 сентября 2020 года 19:02
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года крайне низкая - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" считают, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года крайне низкая, говорится в комментарии. Решение ЦБ совпало с прогнозом участников рынка, хотя еще две недели назад вероятность снижения ставки оценивалась как высокая, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Он полагает, что на решение повлияли несколько факторов. Снижение доходности ОФЗ (произошло бы вслед за снижением ставки) стало бы драйвером оттока средств нерезидентов и части локальных игроков из рублевых облигаций, а также ослабления рубля. Рубль и без того на траектории ослабления с начала 2020 года, и резкие скачки курса сейчас нежелательны, указывает Ващенко. ЦБ отмечает рост краткосрочных инфляционных рисков. Внешний спрос остается слабым, а в Европе и США увеличивается заболеваемость COVID-19. Причем пандемия, по мнению ЦБ, будет иметь отдаленные последствия, которые сейчас сложно спрогнозировать. Обращает на себя внимание и то, что регулятор упомянул геополитические факторы как значимые, отмечает специалист компании. "Хотя тональность релиза, на взгляд, близка к нейтральной, прослеживаются опасения за динамику рубля и инфляции в краткосрочном плане. Стоит принять во внимание и недавний обзор ориентиров монетарной политики, где нижняя граница ключевой ставки в будущем обозначена в 5% годовых. С учетом возможных рисков влияния COVID-19 на экономику в будущем, нельзя исключать того, что ключевую ставку придется повышать уже в начале будущего года, если эти риски реализуются. А значит, логично оставить ставку на нынешнем уровне, чтобы не пришлось прибегать к резкому повышению, которое, как правило, оказывает негативное влияние на рынки. На мой взгляд, хотя ЦБ и не исключил новое смягчение, вероятность снижения ставки до конца года крайне низкая", - пишет Ващенко.
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18 сентября 2020 года 18:37
Цены на нефть марки Brent вернулись в зону $42-45/барр. на фоне ослабления DXY и поддержке сезона ураганов, но аналитики Промсвязьбанка расценивают это как краткосрочное явление, ожидая на следующей неделе возврата в привычный и оправданный, с точки зрения баланса, диапазон $38-42/барр. "Мы... читать дальше
.18 сентября 2020 года 18:15
Состоявшееся на неделе заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (FOMC) оказалось весьма важным, поскольку регулятор скорректировал свои прогнозы и теперь не ожидает изменений в ставке по федеральным фондам в ближайшие три года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "FOMC... читать дальше
.18 сентября 2020 года 17:45
Цены на золото, скорее всего, продолжат торги в середине диапазона $1900-2000 за унцию - Промсвязьбанк
ены на золото, скорее всего, продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000 за унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что инвесторы реагируют на экономическую статистику, которая пока не демонстрирует явного ухудшения, но сигнализирует о некотором замедлении... читать дальше
.18 сентября 2020 года 17:18
Банк Англии сохранил выжидательную позицию и оптимистичный взгляд на процесс восстановления после коронакризиса, однако из-за продолжающегося негативного влияния пандемии и рисков Brexit без торгового соглашения он намекает на возможность введения отрицательных процентных ставок в случае быстрого... читать дальше
.18 сентября 2020 года 16:48
(добавлены 4-й абзац и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 2,2 гонконгского доллара до 4,5 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до... читать дальше
.18 сентября 2020 года 16:23
Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвесткомпании. Так, прогнозная стоимость GDR "Полюса" была повышена аналитиками до $140 за штуку, а акций Polymetal (MOEX:... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:49
CS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 2,2 гонконгского доллара до 4,5 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "покупать". Кроме того, эксперты повысили... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:38
Москва. 18 сентября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, после утреннего роста рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти. читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:26
инамика нефтяных цен и развитие событий на политической арене по-прежнему будут влиять на курс рубля, отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. Нефть остается на уровне стабильных $40 за баррель нефти марки Brent. Прогнозируемые... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:53
Шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России до конца текущего года минимальны - Росбанк
Ориентир на ближайшие заседания ЦБ РФ остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, но, по мнению аналитиков Росбанка, шансы увидеть до конца года дальнейшее снижение ставки минимальны, сообщается в комментарии банка. Решение Банка... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:25
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "ФСК ЕЭС" поднялись к пикам с марта месяца и в целом обладают неплохими шансами на повышение при способности удержать уровень 0,20800 руб. "ADX недельного графика указывает на преобладание восходящего тренда,... читать дальше
.18 сентября 2020 года 13:54
Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, говорится в комментарии компании "Фридом Финанс". "Индикатор RSI остается в нейтральной зоне. Снижение до нижней границы текущей консолидации, скорее всего, завершилось. Индекс широкого рынка два раза за торговую сессию встретил сильную... читать дальше
.18 сентября 2020 года 13:05
Определяющим фактором дня станет "аппетит" инвесторов к риску, связанный с итогами заседания ФРС - Банк "Санкт-Петербург"
оссийский сегмент в пятницу торгуется неоднородно, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург": рубль несколько укрепляется на фоне позитивной динамики в нефти (за доллар дают около 75 руб./$1), в то же время индекс Мосбиржи торгуется в минусе на 0,4% на фоне новостей о планируемом повышении... читать дальше
.18 сентября 2020 года 12:22
Аналитики Уралсиба ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% по итогам заседания ЦБ РФ 18 сентября 2020 года, сообщается в обзоре корпорации. Одновременно, по мнению специалистов, комментарий регулятора останется довольно мягким. "Консенсус-прогноз также не предполагает пересмотра ставки... читать дальше
.18 сентября 2020 года 12:00
лавный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает в своем комментарии, что в случае продолжения подъема цен на нефть марки Brent следующим сопротивлением для "черного золота" выступит отметка $44,5 за баррель, которая ранее была нижней границей августовского боковика. читать дальше
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