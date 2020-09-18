Julius Baer сохраняет "медвежий" прогноз по фунту стерлингов из-за большого количества рисков

Банк Англии сохранил выжидательную позицию и оптимистичный взгляд на процесс восстановления после коронакризиса, однако из-за продолжающегося негативного влияния пандемии и рисков Brexit без торгового соглашения он намекает на возможность введения отрицательных процентных ставок в случае быстрого ухудшения ситуации, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. "Мы считаем расширение программы покупки активов более вероятным, чем введение отрицательных ставок, и при этом видим подтверждение нашего "медвежьего" прогноза по фунту стерлингов из-за большого количества рисков. При этом денежно-кредитная политика является фактором неопределенности, который может привести к дальнейшему ослаблению фунта", - пишет специалист в своем комментарии.