Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 18 сентября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, после утреннего роста рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 75,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,08 руб./EUR1, подорожав на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,1 копейки - до 81,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 16,22 копейки, до 75,0319 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,65 копейки, до 88,9578 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем развернулся вниз и немного дешевеет к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти. При этом рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 4,25%, так как оно было ожидаемо рынком. Большинство аналитиков ждало сохранения ключевой ставки на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и волатильности на рынках.

Как говорится в сообщении регулятора, в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России, что связано с активным восстановлением спроса после периода самоизоляции и ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков.

Тем не менее, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении ЦБ.

"Банк России оставил ключевую ставку без изменений - 4,25%. В пользу данного решения было сразу несколько факторов: ослабление рубля, восстановление деловой активности и усиление инфляции и санкционных рисков. Решение по ставке уже в цене российских акций и котировках рубля. Бюджету выгоден слабый рубль, да и лобби экспортеров в России по-прежнему очень сильно. Из-за пандемии и теплой зимы цены на нефть и газ рухнули в текущем году. Нефтегазовые доходы упали на 38%. На конец сентября мы ориентируемся по паре "доллар-рубль" примерно на 75 руб./$1, "евро-рубль" - 89 руб./EUR1. С нашей точки зрения, стоит вернуть ключевую ставку на уровень 5-6%. Это соответствует уровню рентабельности российского реального сектора, выведет депозитные ставки на адекватный таргету по инфляции уровень и позволит избежать массового оттока денег с частных депозитных счетов", - подчеркивает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

"Отметим, что в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошел к концу. Приближение выборов в США (3 ноября) усиливает неопределенность на мировых рынках, а также увеличивает вероятность антироссийской санкционной риторики. Кроме этого, возросли риски усиления конфронтации России с Западом как из-за политического кризиса в Белоруссии, так и из-за обвинений в отравлении Алексея Навального. Полагаем, что в случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков уровень 4,25% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки. При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи целевых 4% в 2021 году", - полагает заместитель председателя правления - главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Цены на нефть перешли к снижению днем в пятницу. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,69% - до $43 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,56%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,61% - до $40,72 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на 2,02%.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), состоявшийся накануне, рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, в свою очередь, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн баррелей в сутки недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

ЦБ РФ с 14 по 16 сентября продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,45% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на уровнях 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.