BCS GM поднял рекомендацию для акций РусАла до "покупать" и оценку в 2 раза

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BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 2,2 гонконгского доллара до 4,5 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "покупать".

Кроме того, эксперты повысили прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $32 до $33 за штуку и подтвердили для этих бумаг рекомендацию "покупать".

"Ожидания, что вакцина от COVID-19 появится в 2021 году, должны поддержать настроения на рынке и цены на металлы. Также позитивны дальнейшие вливание ликвидности от центральных банков и смягчение фискальной политики по всему миру. Вместе с тем повышение НДПИ с 2021 года (вероятность которого возрастает после недавних заявлений) окажет негативное влияние на оценки компаний. Мы учитываем этот фактор в оценке "РусАла" и "Норникеля", - пишут аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Норникель - 33 (текущая цена - 25,78), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусАл (цены в гонконгских долларах) - 4,5 (текущая цена - 3,18), рекомендация - покупать.