BCS GM поднял рекомендацию для акций РусАла до "покупать" и оценку в 2 раза

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 2,2 гонконгского доллара до 4,5 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "покупать".

Кроме того, эксперты повысили прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $32 до $33 за штуку и подтвердили для этих бумаг рекомендацию "покупать".