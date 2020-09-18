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18 сентября 2020 года 16:23
Атон поднял оценку бумаг Полюса и Polymetal, подтвердив для них рейтинг "выше рынка"
Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвесткомпании. Так, прогнозная стоимость GDR "Полюса" была повышена аналитиками до $140 за штуку, а акций Polymetal (MOEX: POLY) - до 24 фунтов стерлингов за штуку. Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был подтвержден. "Отступив от исторического максимума в $2064 за унцию, цены на золото дрейфуют в диапазоне $1900-2000 за унцию, что соответствует нашим ожиданиям консолидации после ралли. Факторы, толкающие цены на золото вверх - смягчение ДКП в мире, торговая напряженность, новая волна COVID-19, - сохраняются. Мы полагаем, что цена золота продолжит расти, и подтверждаем наш прогноз стоимости металла на уровне $2250 за унцию в 2021 году и $2350 за унцию в 2022 году", - пишут аналитики. Как отмечают эксперты, они скорректировали модели оценок "Полюса" и Polymetal c учетом более высоких цен на золото, ослабления рубля, результатов компаний за первое полугодие 2020 года и ряда их новых проектов. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Полюс - 140 (текущая цена - 113,6), рекомендация - выше рынка; Прогнозная цена Polymetal (цены в фунтах стерлингов) - 24 (текущая цена - 18,81), рекомендация - выше рынка.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс, Polymetal Int
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18 сентября 2020 года 19:02
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