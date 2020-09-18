Акции ФСК ЕЭС в целом обладают неплохими шансами на повышение - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "ФСК ЕЭС" поднялись к пикам с марта месяца и в целом обладают неплохими шансами на повышение при способности удержать уровень 0,20800 руб. "ADX недельного графика указывает на преобладание восходящего тренда, сила которого, однако, пока невелика. При закреплении выше 0,20800 руб. бумаги могут совершить скачок к 0,2200 руб., а при неспособности удержать сопротивление вернуться к 0,1955-0,2000 руб." - указывает специалист инвесткомпании.

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