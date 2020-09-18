Утренние прогнозы: незначительный рост

Рынок акций РФ, по мнению аналитиков, начнет торги пятницы с небольшого роста благодаря некоторому улучшению внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2975-2985 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов можно назвать слабо позитивным. От российского рынка акций можно ждать роста в начале дня".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в пятницу утром можно назвать слабо позитивным. Поэтому ждем открытия торгов с символическим ростом, а потом, если Америка все-таки решиться откупить неоправданно подешевевшие активы, индекс Мосбиржи вполне может попробовать на прочность отметку 3000 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и отсутствие поддержи со стороны внутренних факторов, индекс Мосбиржи в пятницу способен задержаться в середине диапазона 2950-3000 пунктов. Преодолеть отметку в 3000 пунктов в текущих условиях ему, скорее всего, будет затруднительно".