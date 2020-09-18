Рынок акций РФ после позитивного старта торгов ушел в "минус" по индексам на бумагах Газпрома и ЛУКОЙЛа

Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу на фоне подорожавшей нефти и выросших фондовых индексов в Азии ушел в "минус" по индексам на бумагах "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", а также упавших акций Polymetal после прошедшей продажи пакета компании мажоритарием.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2954,6 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1240,34 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 75,06 рубля (-0,12 рубля), золото подросло до $1961,4 за унцию (+0,6%).

Подешевели акции Polymetal (-3,2%, до 1752,5 рубля), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Газпрома" (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,5% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Подорожали акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров продала 19 млн акций Polymetal, что составляет 4% капитала компании, на общую сумму 342 млн фунтов стерлингов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные организатора ускоренного букбилдинга (АВВ) - BofA Securities. Это пятое АВВ с акциями Polymetal в текущем году, цена размещения составила 18 фунтов стерлингов за акцию (порядка 1750 рублей). Предыдущее АВВ на прошлой неделе прошло по более высокой цене - банк "Открытие" продал остатки своего пакета в Polymetal (3,4%) по 1900 руб. за акцию, выручив порядка 30,4 млрд руб.

По оценкам аналитиков ИК "Атон", размещение акций Полиметалла потенциально положительно с перспективы включения в GDX (фонд VanEck Vectors Gold Miners ETF), однако тот факт, что основной акционер сокращает свою долю, в целом негативен. Особенно в свете потенциального повышения НДПИ, что подчеркивает неопределенность вокруг этого вопроса. Тем не менее, аналитики сохраняют рейтинг "выше рынка" для Polymetal, который должен выиграть от роста цен на золото. В настоящее время Polymetal торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA в прогнозе на следующий год на уровне 7,2х против 7,8х у "Полюса" и 8.0х у крупных мировых золотодобывающих компаний, отмечают эксперты "Атона".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. В то время как динамика мировых цен на энергоносители остается сравнительно благоприятной для российского рынка акций, риски, связанные с возможностью усиления санкционного давления на РФ, по-прежнему препятствуют притоку внешнего капитала. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации доллара вблизи уровня 75 руб./$1, в течение дня на характер торгов может повлиять комментарий ЦБ РФ по итогам регулярного заседания (решение по ключевой ставке ожидается в 13:30 МСК, начало пресс-конференции - в 15:00 МСК).

По словам главного аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ ожидаемо открылся в пятницу с символическим ростом, после чего наступила консолидация. Если Америка все-таки решится откупить неоправданно подешевевшие активы, индекс МосБиржи вполне может попробовать на прочность отметку 3000 пунктов.

Акции металлургов остаются под давлением после известий о намерении Минфина увеличить налоговую нагрузку на отрасль, хотя предлагаемый финансовым ведомством объем "изъятия" не критичен и вполне будет компенсирован ослаблением рубля. Акции металлургических компаний можно покупать на просадках в расчете на то, что они и далее будут проводить щедрую дивидендную политику. Для акций Сбербанка целью возможного дальнейшего роста выступает район 240 руб. перед отсечкой реестра под годовые дивиденды.

Нефть пока сохраняет восходящий импульс, хотя серьезных поводов для дальнейшего роста не видно. Если все-таки подъем продолжится, то следующим сопротивлением для Brent выступит отметка $44,5 за баррель которая ранее была нижней границей августовского боковика.

Банк России в пятницу примет решение по ключевой ставке. С учетом упавшего рубля и санкционных рисков, а также необходимости продолжать внутренние заимствования через размещение ОФЗ, наиболее вероятным сценарием является сохранение ставки на нынешнем уровне. Такое решение не отразится на курсе рубля, но последующие комментарии могут повысить волатильность торгов, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, мировые фондовые рынки завершают неделю умеренно негативно. Причиной настороженности инвесторов выступают опасения ФРС по поводу восстановления деловой активности, а также макроэкономическая статистика, которая сигнализирует о замедлении оживления (ранее на этой неделе вышли не оправдавшие ожиданий данные по промпроизводству и розничным продажам в США). Американский рынок труда выглядит неуверенно, уровень безработицы достаточно высокий и новых стимулов от Конгресса, на которые надеются участники рынков может быть недостаточно. Приближение выборов президента в Штатах повышает волатильность на рынках, что может перевесить текущие факторы инерционного роста: информация о разработке вакцины и рост стоимости технологических компаний.

Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и отсутствие поддержи со стороны внутренних факторов, индекс МосБиржи в пятницу способен задержаться в диапазоне 2950-3000 пунктов, а преодолеть отметку в 3000 пунктов в текущих условиях, скорее всего, будет затруднительно. Главным событием дня станет заседание Банка России, на котором может быть принято решение о неизменности ставки на уровне 4,25% годовых, считает Р.Антонов.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, несмотря на прессинг со стороны президента США Трампа, новый пакет мер по стимулированию американской экономики остается пока только проектом. Трамп призвал республиканцев в Сенате принять "намного более высокие цифры" объема законопроекта при коронавирусе. Реакция в Сенате на его предложение была противоречивой, но в целом осторожной. Тупик в переговорах длится с мая. Основным камнем преткновения остается общая сумма предполагаемых стимулов, которая расходится между сторонами в несколько раз.

В целом, несмотря на замедление темпов снижения, американские фондовые индексы пока опасаются переходить к росту. Драйверы, которые помогли дорасти до новых максимумов, отошли на второй план. Вероятно, новой волне роста могут поспособствовать появление определенности в вопросе новых стимулов для экономики США или старт отчетности за третий квартал, который запланирован на октябрь, считает Шишкина.

В США индексы акций в четверг упали на 0,5-1,3% под давлением технологического сектора (индекс Nasdaq отступил на 1,3%) и противоречивых сигналов относительно сроков доступности вакцины от коронавируса для населения.

Президент США Трамп сказал в среду, что широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз.

Между тем руководители сферы здравоохранения США называют разные сроки, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщило агентство Bloomberg.

"Если вы спросите, когда она (вакцина - ИФ) будет доступной для американской общественности, то, я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала - третий квартал 2021 года", - сказал на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".

Тем временем, в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), но снижаются Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Сдерживающие влияние на рынки оказывают неопределенность в отношении ситуации в глобальной экономике. С другой стороны, инвесторы надеются на то, что центральные банки мира будут оказывать поддержку экономическому восстановлению после длительного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет Trading Economics.

Нефть утром в пятницу продолжает дорожать на итогах мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), ранее на неделе рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,45 за баррель (+0,4% и +2,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $41,09 за баррель (+0,3% и +2% накануне).

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

На этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем году. В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,1%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+19,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+4,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,367 млрд рублей (из них 2,336 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).