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18 сентября 2020 года 10:27

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 18 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,95-75,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75 руб./$1 (-17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,96 руб./EUR1 (-11 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,34 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,41 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 32,87 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти. Котировки "черного золота" растут утром в пятницу на итогах мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC). Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США.

Участники торгов находятся в ожидании заседания ЦБ РФ. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке.

Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и волатильности на рынках.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе дала осторожный сигнал по ДКП: некоторое пространство для ее смягчения есть, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой и с инфляцией. "Мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила тогда Набиуллина.

Позднее зампред Банка России Алексей Заботкин повторил этот сигнал, отметив, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на заседании в ближайшую пятницу будет взвешивать все факторы с учетом динамики инфляции и несколько возросшей волатильности на внешних рынках. "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил он.

В России на неделе с 8 по 14 сентября вновь наблюдалась дефляция в 0,1% (до этого такое же снижение цен было зафиксировано с 4 по 10 августа 2020 года). Годовая инфляция на 14 сентября осталась на уровне 3,7%, как и неделей ранее. По итогам августа инфляция в РФ составила 3,6%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,95% - до $43,71 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,56%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,93% - до $41,35 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на 2,02%.

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн баррелей в сутки недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

"В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+ - ИФ) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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