Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне возобновившейся распродажи акций крупных технологических компаний и противоречивых сигналов относительно сроков доступности вакцины от коронавируса для населения. Трейдеры оценивали итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Новая стратегия, одобренная Федрезервом в августе, предусматривает изменение подхода Центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

Акции компаний, которым будет наиболее выгодно появление вакцины от коронавируса, подверглись давлению в среду на фоне противоречивых сообщений о сроках ее массового использования. Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз. Между тем руководители сферы здравоохранения США называют разные сроки, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщило агентство Bloomberg. "Если вы спросите, когда она (вакцина - ИФ) будет доступной для американской общественности, то, я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала - третий квартал 2021 года", - сказал на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд. Представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Негативное влияние на настроения рынков оказывают неопределенность в отношении ситуации в глобальной экономике. С другой стороны, инвесторы надеются на то, что центральные банки мира будут оказывать поддержку экономическому восстановлению после длительного кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,16%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК поднялся на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК прибавил 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,18%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу на итогах мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC). Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $43,62 за баррель, что на 0,74% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,56%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросла на 0,76% - до $41,28 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на 2,02%.

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,282 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,759 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 сентября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 705,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,9%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,72%) и "ЕвроХим-001P-08" (-0,6%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,24%), "АФК Система-1Р-13" (+0,2%) и "МТС-001P-13" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 46,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-329R на 469,9 млн рублей и 53,26% выпуска серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-330R на 532,6 млн рублей. Номинальный объем всех выпусков - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По займам серии предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 6 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в 6,35% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 17 сентября. Техразмещение предварительно запланировано на 18 сентября. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив тогда облигации со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 7,5% годовых.

ВБРР установил ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-05 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,8% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 5,93% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 17 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае текущего года. Тогда ВБРР разместил выпуск с аналогичными параметрами по ставке 6,5% годовых.

ЗАО "Ипотечный агент "Московский" допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 12-го купонного дохода по облигациям с ипотечным покрытием почти на 127 млн рублей. Причиной техдефолта названо отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Ранее компания уже допускала техдефолты по выплате 6-8-го купонов в связи с "отсутствием денежных средств в необходимом объеме", однако после расплатилась по своим обязательствам. ИА "Московский" разместил указанный выпуск бондов на 12 млрд рублей в августе 2014 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения - 17 сентября 2028 года.