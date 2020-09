Brent - $43,64 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне возобновившейся распродажи акций крупных технологических компаний и противоречивых сигналов относительно сроков доступности вакцины от коронавируса для населения.

Трейдеры оценивали итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как сообщалось, новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода Центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

Акции компаний, которым будет наиболее выгодно появление вакцины от коронавируса, подверглись давлению в среду на фоне противоречивых сообщений о сроках ее массового использования. Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз.

Между тем руководители сферы здравоохранения США называют разные сроки, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщило агентство Bloomberg.

"Если вы спросите, когда она (вакцина - ИФ) будет доступной для американской общественности, то, я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала - третий квартал 2021 года", - сказал на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".

Опубликованные в четверг статданные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше прогноза.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 12 сентября, составило 860 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 893 тыс., а не 884 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 850 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в августе 2020 года, сократилось на 5,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,416 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составило 1,492 млн, а не 1,496 млн, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2% с объявленного ранее уровня предыдущего месяца - до 1,478 млн, сообщает Trading Economics.

В четверг дешевеют акции крупных представителей технологического сектора. Цена бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) уменьшилась на 3,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,6%.

Котировки акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) снизились на 2,8%, бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) потеряли в цене 4,2%.

Акции Ford Motor Co. (SPB: F) подорожали на 3,7%. Американский автопроизводитель сообщил, что расширит свой крупнейший и самый старый завод с целью производства электрических пикапов.

Цена бумаг MetLife Inc. (SPB: MET) выросла на 4,5%. Одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни договорилась о покупке страховщика Versant Health примерно за $1,68 млрд.

Капитализация Snowflake Inc. уменьшилась на 10,4%. Компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, продемонстрировала рост котировок более чем вдвое по итогам дебютных торгов после первичного размещения акций в среду. При открытии сессии цена бумаг составляла $245, в течение дня достигала пиковой отметки в $319, а завершила торги на уровне $253,93.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 130,4 пункта (0,47%) - до 27901,98 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 28,48 пункта (0,84%) и составил 3357,01 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 140,19 пункта (1,27%) - до 10910,28 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения.

Негативное влияние на настроения рынков оказывают неопределенность в отношении ситуации в глобальной экономике. С другой стороны, инвесторы надеются на то, что центральные банки мира будут оказывать поддержку экономическому восстановлению после длительного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) в августе снизились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Последний раз на такую величину данный индикатор падал почти четыре года назад - в ноябре 2016 года, отмечает The Japan Times.

В июне и июле цены не менялись в годовом выражении. Августовский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков.

В целом рост потребительских цен в Японии в августе замедлился до 0,2% в годовом выражении по сравнению с 0,3% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,1%, по данным Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:57 МСК увеличился на 0,17%.

Лидерами роста котировок выступают акции ИТ-компании NTT Data Corp. (+7%), а также автопроизводителя Isuzu Motors (+4,7%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повышается на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК поднялся на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге растут котировки акций телекоммуникационной компании China Unicom (+3,5%), страховщика China Life Insurance (+3,5%) и производителя электроники Xiaomi Corp. (+3,1%).

Между тем рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижается на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК поднялся на 0,3%.

Цена акций LG Chem растет на 2,6%. Днем ранее компания объявила о решении выделить свое подразделение по производству аккумуляторных батарей в отдельную компанию в рамках плана оптимизации бизнес-процессов. Новая структура, предварительное название которой LG Energy Solutions, как ожидается, начнет работу с 1 декабря 2020 года. Она будет полностью принадлежать LG Chem.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается в ходе торгов на 0,3%, автопроизводители Hyundai Motor Co. - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,18%.

При этом рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу на итогах мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:33 МСК в пятницу составляет $43,64 за баррель, что на $0,34 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,08 (2,56%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,31 (0,76%) - до $41,28 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на $0,81 (2,02%).

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

"В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+ - ИФ) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.

На этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем году.

В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.