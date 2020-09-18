"Быкам" надо прорваться выше отметки 3430 пунктов по индексу S&P500 - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, говорится в комментарии компании "Фридом Финанс". "Индикатор RSI остается в нейтральной зоне. Снижение до нижней границы текущей консолидации, скорее всего, завершилось. Индекс широкого рынка два раза за торговую сессию встретил сильную поддержку на уровне 3330 вблизи 50-дневной скользящей средней. На фьючерсном рынке по S&P500 был зафиксирован высокий торговый объем, который указывает на вероятность отскока от локальных минимумов, но ситуация остается неустойчивой. "Быкам" необходимо прорваться выше отметки 3430 пунктов, чтобы продолжить восходящий тренд", - указывает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.