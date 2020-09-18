Шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России до конца текущего года минимальны - Росбанк

Ориентир на ближайшие заседания ЦБ РФ остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, но, по мнению аналитиков Росбанка, шансы увидеть до конца года дальнейшее снижение ставки минимальны, сообщается в комментарии банка.

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% не выглядит неожиданным, считает аналитик Евгений Кошелев. "Регулятор по-прежнему видит перспективу среднесрочного замедления темпа роста цен, что может иметь в своей основе перестройку балансов домохозяйств и неравномерное восстановление активности в ряде отраслей. Однако этот процесс может иметь и обратные последствия из-за перестройки относительных цен в экономике. Соответственно, риски краткосрочного ускорения инфляции и инфляционных ожиданий в моменте вышли на первый план", - пишет Кошелев.

"Ориентир на ближайшие заседания остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, однако в свете роста внимания к краткосрочной динамике цен мы воспринимаем его как нейтральный сигнал и переориентацию внимания с прогнозирования последствий пандемии на оценку последствий уже реализованного снижения ставки. В свете нашего прогноза по инфляции (4,3% г/г, Банк России 3,7-4,2% г/г), шансы увидеть до конца года дальнейшее снижение ставки минимальны", - указывает специалист Росбанка.