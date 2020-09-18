Уралсиб ждет сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% по итогам заседания ЦБ 18 сентября

Аналитики Уралсиба ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% по итогам заседания ЦБ РФ 18 сентября 2020 года, сообщается в обзоре корпорации. Одновременно, по мнению специалистов, комментарий регулятора останется довольно мягким. "Консенсус-прогноз также не предполагает пересмотра ставки в ходе заседания. Стандартные аргументы в пользу подобного решения – ускорение годовых темпов инфляции и возросшие риски ослабления рубля. Мы также полагаем, что Банк России по мере приближения к концу цикла смягчения денежно-кредитной политики будет проявлять дополнительную осторожность, максимально откладывая последнее снижение ключевой ставки. Сигнал, что цикл смягчения окончен и ставка в дальнейшем будет оставаться без изменений, а через какой-то промежуток времени Центробанк перейдет к повышению ставки, может оказать негативное влияние на рынок рублевого долга, спровоцировав распродажу со стороны нерезидентов, - отмечает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева. - Динамика инфляции в последние месяцы не дает возможности рассчитывать на то, что в случае реализации базового сценария ЦБ ставка может опуститься ниже 4% в среднесрочной перспективе. Такое, с нашей точки зрения, возможно лишь при дезинфляционном сценарии. Поэтому мы считаем оптимальным в сложившейся ситуации сохранение ставки на уровне 4,25%. Впрочем, до конца года еще одно снижение ставки на 25 б.п. кажется весьма вероятным. После этого цикл смягчения ДКП будет с высокой степенью вероятности завершен".