Цены на золото, вероятно, продолжат свой рост - МКБ

Несмотря на достижение исторических максимумов, цены на золото еще могут продолжить свой рост, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ).

Аналитики МКБ напоминают, что в конце июля цена на золото обновила исторический максимум, побив рекорд 2011 года. Это, по их мнению, связано с тремя важными факторами: низкие процентные ставки, активные программы по предоставлению ликвидности центральными банками, ослабление доллара США. Поэтому, указывают эксперты банка, в текущих условиях инвесторы уходят от рисков в защитные активы. Этим объясняется глобальный рост на золото.

"Несмотря на достижение исторических максимумов, цены на драгметаллы еще продолжат свой рост. Причины этого - сохраняющаяся геополитическая напряженность на фоне пандемии, а также медленное восстановление экономики", - отмечает руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Самохина. - На фоне снижающихся депозитных ставок у населения повышается интерес к альтернативным продуктам. Набирают популярность инвестиции в ценные бумаги, в структурные продукты, а также в драгоценные металлы, которые традиционно принято считать защитными активами".

Стоимость золотого запаса России достигла нового рекордного значения. В сообщении российского Центробанка говорится, что на конец июля 2020 года золотой запас России составил 73 млн унций, что соответствует почти 2300 тоннам. На данный момент объём драгметалла оценивается в 144 млрд долларов, а доля золота в общих международных резервах страны составляет 24%, это самый высокий показатель за последние 20 лет, отмечают в МКБ. Россия занимает 5 место по объемам запаса золота, а лидером рейтинга остаются США с более чем 8 тыс. тонн в хранилищах.