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Главная / Мнения аналитиков / Инвесторы начинают более активно уходить из акций EM, интерес к бондам также быстро ослабевает - BCS GM
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18 сентября 2020 года 10:42
Инвесторы начинают более активно уходить из акций EM, интерес к бондам также быстро ослабевает - BCS GM
Инвесторы начинают более активно уходить из акций EM (развивающиеся рынки), при этом российские фонды показали крупнейший отток капитала с начала пандемии, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Интерес к бондам EM также быстро ослабевает, по мере того как цикл смягчения денежно-кредитной политики центробанков EM подходит к концу. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 10 по 16 сентября 2020 года составил $90 млн против чистого притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $110 млн (4 недели оттока) против $50 млн чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $90 млн (худшая неделя с марта) по сравнению с чистым оттоком $50 млн на предыдущей неделе. "Оттоки из фондов, ориентированных на Россию, достигли нового постпандемического максимума исключительно за счет вывода денежных средств из фондов под активным управлением. По итогам прошедшей недели фонды BNP Paribas, инвестирующие в российские акции, отчитались об оттоках в размере $50 млн и, таким образом, внесли наибольший вклад в совокупные чистые оттоки. Российский риск повышается, при этом глобальных инвесторов начинает волновать состояние всех рынков акций EM. Так, оттоки из фондов GEM составили $637 млн, а страновые фонды других стран БРИК показали еще более слабый результат: Китай - $557 млн, Бразилия - $223 млн, Индия - $125 млн. Инвесторы продолжают избегать акций и в крайнем случае предпочитают ставить на EM-бонды", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $20 млн (11 недель притока) против притока $60 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $10 млн (16 недель притока) против тоже $10 млн чистого притока неделю назад. "Оптимизм на рынках облигаций EM продолжил снижаться: по итогам недели притоки в фонды GEM составили всего $236 млн. Между тем российские фонды снова показали небольшие притоки. Однако мы видим формирование негативного импульса потоков как в облигациях EM, так и в акциях, что в ближайшие недели может привести к потерям в случае дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры и эпидемиологической ситуации, а на фоне завершения периода смягчения политики центробанков EM - негативно", - пишут аналитики.
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18 сентября 2020 года 11:20
Несмотря на достижение исторических максимумов, цены на золото еще могут продолжить свой рост, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). Аналитики МКБ напоминают, что в конце июля цена на золото обновила исторический максимум, побив рекорд 2011 года. Это, по их мнению, связано... читать дальше
.18 сентября 2020 года 11:00
лавный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что с учетом упавшего рубля и санкционных рисков, а также необходимости продолжать внутренние заимствования через размещение ОФЗ, наиболее вероятным сценарием итога заседания совета директоров Банка России в пятницу, 18 сентября, является... читать дальше
.18 сентября 2020 года 10:21
Утром пятницы аналитики Промсвязьбанка ждут преобладания покупок в рубле, в результате чего доллар отступит к 75 руб./$1, сообщается в комментарии банка. Основным фактором поддержки для рубля утром пятницы станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent... читать дальше
.18 сентября 2020 года 10:10
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке. Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:53
читывая смешанные настроения на глобальных рынках и отсутствие поддержи со стороны внутренних факторов, индекс Мосбиржи в пятницу, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, способен задержаться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, преодолеть отметку в 3000 пунктов в текущих... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:40
Открывшись в пятницу с повышением в пределах 0,1-0,5%, индекс Мосбиржи затем может перейти в состояние временной консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:31
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3000 пунктов при улучшении внешнего фона - "Алор Брокер"
Внешний фон в пятницу утром можно назвать слабо позитивным, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но зато подрастают промышленные и драгоценные металлы и нефть. "Поэтому ждем открытия торгов с символическим ростом, а потом, если Америка... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:21
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в пятницу рассмотрит вопрос о параметрах учетной ставки, которая в настоящее время составляет 6,75% годовых. Аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) прогнозируют, что ЦБА, вероятно, снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. "Учитывая... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:11
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с 1700 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:01
Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Казахстана - 5,40%, 7-летних - 6,55%, 10-летних - 7% - ГПБ
Министерство финансов Казахстана установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:40
Москва. 17 сентября. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и нежелания инвесторов рисковать. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:22
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; потери по итогам дня оказались умеренными благодаря выросшей нефти (Brent превысила $43 за баррель). Лучше рынка выглядели раллировавшие акции "Интер РАО" на новостях. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с 1700 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:55
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг умеренно снизились, остальных бумаг - практически не изменились
Москва. 17 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне разочарований итогами сентябрьского заседания ФРС США, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня в "коротком" и среднесрочном сегменте и к расширению спредов для "длинных" выпусков. читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:51
Нового притока иностранных держателей в ОФЗ в силу сложившихся обстоятельств сейчас нет, поэтому на текущем новостном фоне цены на длинные ОФЗ последние два месяца снижаются, а доходности растут, и этот тренд сохранится какое-то время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики... читать дальше
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