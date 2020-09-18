Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 2975-2985 пунктов - "Алго Капитал"

Открывшись в пятницу с повышением в пределах 0,1-0,5%, индекс Мосбиржи затем может перейти в состояние временной консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2975-2985 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, может оказать публикация предварительной оценки сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск).