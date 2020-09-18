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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3000 пунктов при улучшении внешнего фона - "Алор Брокер"
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18 сентября 2020 года 09:31
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3000 пунктов при улучшении внешнего фона - "Алор Брокер"
Внешний фон в пятницу утром можно назвать слабо позитивным, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но зато подрастают промышленные и драгоценные металлы и нефть. "Поэтому ждем открытия торгов с символическим ростом, а потом, если Америка все-таки решиться откупить неоправданно подешевевшие активы, индекс Мосбиржи вполне может попробовать на прочность отметку 3000 пунктов", - отмечает Антонов в комментарии компании.
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18 сентября 2020 года 11:20
Несмотря на достижение исторических максимумов, цены на золото еще могут продолжить свой рост, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). Аналитики МКБ напоминают, что в конце июля цена на золото обновила исторический максимум, побив рекорд 2011 года. Это, по их мнению, связано... читать дальше
.18 сентября 2020 года 11:00
лавный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что с учетом упавшего рубля и санкционных рисков, а также необходимости продолжать внутренние заимствования через размещение ОФЗ, наиболее вероятным сценарием итога заседания совета директоров Банка России в пятницу, 18 сентября, является... читать дальше
.18 сентября 2020 года 10:42
Инвесторы начинают более активно уходить из акций EM, интерес к бондам также быстро ослабевает - BCS GM
Инвесторы начинают более активно уходить из акций EM (развивающиеся рынки), при этом российские фонды показали крупнейший отток капитала с начала пандемии, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Интерес к... читать дальше
.18 сентября 2020 года 10:21
Утром пятницы аналитики Промсвязьбанка ждут преобладания покупок в рубле, в результате чего доллар отступит к 75 руб./$1, сообщается в комментарии банка. Основным фактором поддержки для рубля утром пятницы станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent... читать дальше
.18 сентября 2020 года 10:10
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке. Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:53
читывая смешанные настроения на глобальных рынках и отсутствие поддержи со стороны внутренних факторов, индекс Мосбиржи в пятницу, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, способен задержаться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, преодолеть отметку в 3000 пунктов в текущих... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:40
Открывшись в пятницу с повышением в пределах 0,1-0,5%, индекс Мосбиржи затем может перейти в состояние временной консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:21
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в пятницу рассмотрит вопрос о параметрах учетной ставки, которая в настоящее время составляет 6,75% годовых. Аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) прогнозируют, что ЦБА, вероятно, снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. "Учитывая... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:11
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с 1700 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:01
Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Казахстана - 5,40%, 7-летних - 6,55%, 10-летних - 7% - ГПБ
Министерство финансов Казахстана установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:40
Москва. 17 сентября. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и нежелания инвесторов рисковать. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:22
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; потери по итогам дня оказались умеренными благодаря выросшей нефти (Brent превысила $43 за баррель). Лучше рынка выглядели раллировавшие акции "Интер РАО" на новостях. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с 1700 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:55
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг умеренно снизились, остальных бумаг - практически не изменились
Москва. 17 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне разочарований итогами сентябрьского заседания ФРС США, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня в "коротком" и среднесрочном сегменте и к расширению спредов для "длинных" выпусков. читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:51
Нового притока иностранных держателей в ОФЗ в силу сложившихся обстоятельств сейчас нет, поэтому на текущем новостном фоне цены на длинные ОФЗ последние два месяца снижаются, а доходности растут, и этот тренд сохранится какое-то время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики... читать дальше
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