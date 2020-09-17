Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 17 сентября. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и нежелания инвесторов рисковать.

Курс доллара США составил 75,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,06 руб./EUR1, подорожав на 50,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42,83 копейки - до 81,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне отсутствия аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов. Участники мировых рынков фиксируют прибыль по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и после выхода данных макроэкономической статистики.

Так, опубликованные в четверг статданные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше прогноза. Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в августе 2020 года, сократилось на 5,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2%.

Давление на инвесторов оказывают также противоречивые данные относительно сроков массового использования вакцины в США. Американский президент Дональд Трамп сказал в среду, что широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз.

Между тем руководители сферы здравоохранения США назвали более поздние сроки, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщило агентство Bloomberg. По словам директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда, это второй или третий квартал 2021 года. По мнению представителя министерства здравоохранения и социальных служб США Пола Манго, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".

Участники внутреннего валютного рынка находятся также в ожидании заседания Банка России по ставке, которое состоится в пятницу, 18 сентября. Все опрошенные "Интерфаксом" эксперты ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% с учетом снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и роста рыночной волатильности.

В отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) мнения аналитиков разделились: некоторые экономисты ждут очередного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) уже в октябре, другие же видят такую возможность только в декабре.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе дала осторожный сигнал по ДКП: некоторое пространство для ее смягчения есть, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой и с инфляцией. "Мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила тогда Набиуллина.

Позднее зампред Банка России Алексей Заботкин повторил этот сигнал, отметив, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на заседании в ближайшую пятницу будет взвешивать все факторы с учетом динамики инфляции и несколько возросшей волатильности на внешних рынках. "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил он.

Накануне стали известны итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 15-16 сентября. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Помимо этого, Федеральная резервная система улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год, но понизила прогнозы на 2021-2022 годы. Согласно сентябрьскому прогнозу Федрезерва, американский ВВП снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падения ВВП на 6,5% в 2020 году и роста соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Сентябрьское заседание ФРС стало первым с момента одобрения центробанком новой долгосрочной стратегии, предусматривающей, в частности, более гибкий подход к таргетированию инфляции.

Оно также стало последним перед президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Следующее заседание FOMC пройдет 4-5 ноября.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, снижение рубля в четверг вызвано ухудшением внешнего фона, происходящим по итогам заседания ФРС. "Доллар укрепляется к большинству валют, валюты развивающихся стран находятся под давлением. Поддержку же национальной валюте могла оказать динамика рынка энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, после провала в начале дня, удалось не только отыграть потери, но и перейти к росту. Однако отсутствие у инвесторов уверенности в способности нефти в среднесрочной перспективе закрепиться на уровнях выше $42 за баррель сдержало покупки в рубле. В результате после нескольких сессий консолидации в районе 75 руб./$1 пара "доллар-рубль" демонстрирует подъем, пытаясь закрепиться выше данной отметки. На наш взгляд, в ближайшие сессии пара продолжит движение в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1 с попытками обновить максимумы прошлой недели, установленные чуть выше 76,5 руб./$1. Отметим, что в пятницу пройдет заседание Банка России, на котором мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне. Данное решение уже заложено в котировки национальной валюты и не окажет существенного влияния на ее динамику", - подчеркивает Зварич.

Участники рынка продолжают внимательно отслеживать новости относительно инцидента с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Европейский парламент (ЕП) в принятой в четверг резолюции призвал ЕС усилить санкционное давление на российскую власть и существенно пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением Навального.

Несмотря на то, что принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, она служит для них политическим ориентиром.

"Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно Навального. Европа ждет от РФ объяснений по поводу отравления. Рубль хоть и привык к антироссийским санкциям с 2014 года, но нацвалюта болезненно воспринимает разговоры о новых, так как они могут предусматривать запрет на покупку ОФЗ. У рубля есть силы вернуться к отметке 73,40 руб./$1. Непонятно только, что может стать триггером для продажи доллара перед выходными", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Цены на нефть эталонных марок перешли к уверенному росту в ходе торгов в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг выросла на 2,39% - до $43,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,84% - до $40,9 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ продлил до конца года период, когда страны, не полностью исполнявшие свои обязательства по снижению нефтедобычи, могут компенсировать эти объемы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Как ранее сообщали источники "Интерфакса", накопленная "недосдача" по итогам августа составляет 2,3 млн б/с (в расчете на месяц).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, открывая министерский комитет по исполнению договоренностей ОПЕК+, подчеркнул необходимость исполнять свои обещания по сделке ОПЕК+.

Аналитики не ожидают, что ОПЕК+ по итогам заседания в четверг примет решение о новых сокращениях добычи, однако снова может возникнуть вопрос соблюдения условий сделки на фоне признаков ее нарушения некоторыми участниками, пишет CNBC.

ЦБ РФ 14 и 15 сентября продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 сентября на 26,63 копейки, до 75,1941 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,31 копейки, до 88,6313 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 30,71 копейки по отношению к среде и составил 75,1652 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 30,23 копейки и составил 75,1929 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 854,897 млн, из которых $672,973 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 181,924 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 17,24 копейки, до 88,6454 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,95 копейки и составил 88,7042 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR644,509 млн, из которых EUR206,723 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR437,786 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 4,42% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на уровнях 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.