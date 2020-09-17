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17 сентября 2020 года 19:22

Рынок акций РФ в четверг обошелся малыми потерями благодаря выросшей нефти, раллировало "Интер РАО"

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; потери по итогам дня оказались умеренными благодаря выросшей нефти (Brent превысила $43 за баррель). Лучше рынка выглядели раллировавшие акции "Интер РАО" на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2971,74 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1243,29 пункта (-0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 5,6%.

Доллар вырос до 75,31 рубля (+0,34 рубля), золото просело до $1951,7 за унцию (-1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+5,6%, до 5,901 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Московской Биржи" (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги Сбербанка (+0,2%).

Акции "Интер РАО" поднялись к максимуму с конца июля, при этом объем сделок с бумагами превысил 4,455 млрд рублей после сообщения "Коммерсанта" со ссылкой на осведомленные источники о том, что компания рассматривает возможность приобретения "Юнипро" (MOEX: UPRO) (подконтрольную немецкой Uniper) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (в которой 56,43% принадлежит итальянской Enel).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", в настоящее время "Интер РАО" проводит оценку стоимости компаний. Стратегия "Интер РАО" до 2030 года предусматривает увеличение EBITDA более чем вдвое, до 320 млрд руб. (против 142 млрд руб. в 2019 году), и инвестиции до 1 трлн руб. в развитие бизнеса. Часть этой суммы может быть направлена на сделки M&A. На эти цели также могут быть направлены денежные средства в размере 265 млрд руб., накопленные группой за период участия в программе ДПМ (договор предоставления мощности). В случае приобретения "Энел Россия" рыночная концентрация "Интер РАО" увеличится с 13% до 16% в первой ценовой зоне, хотя во второй ценовой зоне останется на том же уровне. В случае приобретения "Юнипро" доля группы составит до 15% и 24% соответственно.

Слухи об интересе "Интер РАО" к активам "Юнипро" и "Энел Россия" появились достаточно давно и небеспочвенны. Если данная сделка состоится, это окажет положительный эффект на оценку "Интер РАО", поскольку часть колоссальной денежной подушки, которая сейчас фактически не учитывается рынком в оценке компании, послужит увеличению EBITDA и чистой прибыли "Интер РАО", что обеспечит дальнейший рост стоимости акций компании, считают эксперты "Атона".

По словам брокера по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергея Ермоленко, вместо "укола адреналина" риторика ФРС всего лишь усилила опасения по поводу перспектив роста мировой экономики. Торговые отношения между США и Китаем продолжают представлять угрозу для роста. Оптимизма не добавляют и американские власти, которым не удается согласовать выделение новых пакетов экономической помощи. Настрой участников рынка также подпортил российский Минфин, который предлагает закрыть дефицит бюджета за счет повышения налоговой нагрузки на сырьевые компании. На этом фоне котировки Brent растеряли часть роста, однако ураган "Салли" должен ограничить потенциал снижения.

Минфин РФ предложил отменить налоговые льготы, связанные с добычей высоковязкой нефти и разработкой выработанных месторождений, а также давно обсуждаемую корректировку налога на дополнительный доход (НДД), чтобы получить дополнительные 290 млрд рублей ($4 млрд) в год; ведомство также предложило рассмотреть вопрос увеличения НДПИ для добывающих компаний. Эти новости оказывают давление на акции "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Сургутнефтегаза".

Наибольший рост показали акции компании "Интер РАО" на фоне комментариев о покупке активов "Юнипро" и "Энел Россия", отмечает Ермоленко.

Как говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций взял курс на снижение в начале торгов - кроме внешнего негативного фона на акции продолжил оказывать влияние план Минфина увеличить налог на добычу полезных ископаемых. Второй день подряд активно снижались бумаги "Татнефти", которая значительно увеличит выплаты в бюджет, так как является одним из главных пользователей льгот на добычу сверхвязкой нефти. Также в числе аутсайдеров оказались "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть", которые получают льготы по сложным месторождениям.

Металлурги довольно быстро оправились от новых налоговых инициатив и начали восстанавливать потери. Пока сложно говорить о том, какая доля прибыли уйдет на обеспечение дополнительных выплат, но вряд ли она будет значимой и существенно повлияет на доходность бумаг. Лишь в сегменте добычи золота наблюдались распродажи на фоне падения котировок металла из-за укрепления доллара на глобальном рынке.

При ставках около нуля или отрицательных ставках у банков существенно сокращаются возможности получения прибыли при минимальных рисках. Частично исправить ситуацию могут количественные стимулы. Однако ФРС, Банк Японии и Банк Англии, которые провели заседания на текущей неделе, не порадовали рынки новыми программами, хотя и сохранили прежние без изменений, отмечает аналитик.

Агентство Reuters пишет, что в техническом комитете ОПЕК+ обеспокоены признаками второй волны COVID-19, что может привести к развороту тенденции на восстановление спроса. Пока не совсем ясно, какие дополнительные инициативы могут прозвучать из ОПЕК+. Возможно, будут сделаны намеки на то, что производители готовы вновь пойти на снижение добычи, если это понадобится, полагает Кочетков.

Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл говорил о необходимости дополнительных фискальных стимулов для сохранения темпов восстановления экономики. Однако новых стимулов пока нет, а центральные банки, включая ФРС, Банк Японии и Банк Англии, не стали расширять свои количественные программы. Реагируя на это, инвесторы продолжают покидать перегретые бумаги. Отечественный рынок акций не был перегрет благодаря внешнеполитическим рискам, поэтому его просадка не столь сильная на довольно негативном фоне, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков в четверг вошли в список аутсайдеров ввиду возвращения золота в район $1950 за унцию, которое было спровоцировано укреплением доллара накануне. Бумаги "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа" продолжали терять позиции на фоне рисков отмены нулевого НДПИ для сверхвязкой нефти со следующего года.

Накануне инвесторы не дождались от ФРС объявлений о дополнительном стимулировании, например, в виде расширения программы покупки облигаций. Кроме того, регулятор ожидает медленного восстановления экономики, что нивелировало позитивный эффект от улучшения прогноза по ряду ключевых показателей на текущий год. Свежая статистика по закладкам новых домов и числу разрешений на строительство за август в США свидетельствовали о падении показателей и не оправдали прогнозов. Импульс к восстановлению крупнейшей экономики мира в конце лета замедлился.

Нефть Brent превысила отметку $43 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика. Способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к августовскому пику $46,53 за баррель. С фундаментальной точки зрения, однако, обосновать новую волну повышения на данный момент пока достаточно сложно. На мировых площадках в краткосрочной перспективе скорее преобладает уклонение от риска, а перспективы спроса на "черное золото" пока туманны, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг проверяли на прочность уровни 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рублевому индикатору удалось отвоевать указанную отметку за счет ослабления рубля, а долларовый РТС опустился в район 1243 пунктов. Подтверждение стратегии ФРС на сохранение мягкой денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе уже не слишком воодушевляло покупателей, которые продолжали фиксировать прибыль прежде всего по высокотехнологичным акциям. Теперь локальным препятствием для повышения широкого рынка в РФ выступают корпоративные истории и, в частности, вопросы НДПИ компаний металлургического и нефтяного секторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - 2920-3010 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ожидания Федрезерва по ВВП и безработице в 2020 году были весьма ощутимо улучшены (для ВВП - до минус 3,7% против минус 6,5% ранее; для безработицы - до 7,6% против 9,3% ранее) - это говорит о том, что регулятор рассчитывает на продолжение достаточно быстрого восстановления экономики в III и IV кварталах 2020 года. При этом дальнейшие ожидания роста скорректированы в меньшую сторону на фоне не столь сильного падения в 2020 году. Итоги заседания ФРС в текущих условиях можно назвать нейтральными, а пересмотренные прогнозы подтверждают, что регулятор не станет прибегать к новым стимулам, в то время как экономика справляется с кризисом при текущих мерах. Сигнал относительно терпимости ФРС к более высоким темпам инфляции при этом оказался не таким "голубиным", как ожидал рынок. Это заставило инвесторов пересмотреть свои позиции в рисковых активах.

Теперь вряд ли стоит ожидать, что участники торгов вернутся к покупкам до конца недели. Это может стать поводом для выступлений членов Федрезерва, которые попытаются стабилизировать рынки. На рынке акций РФ активность торгов может сократиться в ожидании итогов заседания ЦБ РФ в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng упал на 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 1,1%, до 3350 пунктов) из-за отсутствия новых стимулов ФРС.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось; большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

При этом объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов, сообщает MarketWatch.

Председатель Федрезерва Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Банк Японии на очередном заседании, которое завершилось в четверг, принял решение о сохранении ультрамягких параметров денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ дал чуть более позитивную оценку состоянию экономики страны, чем по итогам июльского заседания, и отметил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 немедленного расширения стимулов не требуется.

Нефть в четверг отыграла утреннюю просадку и продолжила ралли, подогретое ранее статистикой о сокращении запасов в США; цена Brent отскочила выше $43 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $43,23 за баррель (+2,4% и +4,2% накануне), октябрьская цена WTI - $40,92 за баррель (+1,9% и +4,9% в среду).

В среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ продлил до конца года период, когда страны, не полностью исполнявшие свои обязательства по снижению нефтедобычи, могут компенсировать эти объемы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,9%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+14,2%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+5%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,9%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,8%), акции "Юнипро" (+3,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,774 млрд рублей (из них 10,806 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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