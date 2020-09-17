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17 сентября 2020 года 19:11
BCS GM поднял оценку GDR TCS в 1,4 раза, но оставил рейтинг "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с 1700 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы видим признаки улучшения динамики финпоказателей TCS во II половине 2020 года. Во-первых, восстановление роста кредитования набирает обороты после совокупной просадки на 3% в апреле-мае. Во-вторых, мы отмечаем сильную динамику некредитных бизнесов банка в первую очередь частных инвестиций. В-третьих, стоимость риска продолжила стабилизироваться. Вместе с тем мы прогнозируем некоторое снижение прибыли TCS во II полугодии 2020 года в отсутствие ожиданий реализованного дохода по торговым операциям, что несколько нивелирует общее улучшение показателей. Прибыль в 2020 году, по нашим прогнозам, составит 37,6 млрд рублей, что превышает ориентир менеджмента (30-35 млрд рублей) и создает потенциал для позитивного сюрприза", - говорится в обзоре. Аналитики BCS GM ждут объявления стратегии TCS, чтобы узнать о долгосрочных планах менеджмента, при этом базовый сценарий экспертов предполагает возобновление двухзначных темпов роста чистой прибыли в 2021 году по мере восстановления кредитования при поддержке некредитных бизнесов. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 2080,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1974,3 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: TCS Finance
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