Цены "длинных" евробондов РФ в четверг умеренно снизились, остальных бумаг - практически не изменились

Москва. 17 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне разочарований итогами сентябрьского заседания ФРС США, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня в "коротком" и среднесрочном сегменте и к расширению спредов для "длинных" выпусков.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 16 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,895% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК также не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,165% от номинала (доходность - 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1 пункт, до 176,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 55 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,38% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 3,345% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 46 базисных пунктов, опустившись до 135,38% от номинала (доходность выросла также на 2,5 пункта и составила 3,315% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 50 базисных пунктов, подешевев до 134,25% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,31% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 2 базисных пункта, до 115,35% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 пункта, до 1,89% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 110,255% от номинала (их доходность снизилась на 3 пункта и составила 1,36% годовых). При этом десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 113,26% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, до 2,13% годовых).

"Начало сегодняшних торгов во всех секторах мирового рынка проходило под влиянием итогов сентябрьского заседания Федрезерва США. Несмотря на то, что ФРС сохранила процентные ставки на низком уровне и пообещала не повышать их как минимум до конца 2023 года, инвесторы были разочарованы отсутствием заявлений о новых мерах стимулирования, в том числе о возможном уходе ставок в отрицательную зону. Таким образом, начало дня для всех рисковых активов проходило под диктовку игроков на понижение. Вместе с тем во второй половине дня ситуация на мировых рынках стала постепенно улучшаться, стали прослеживаться осторожные покупки. При этом в наибольшей степени от активности продавцов пострадали "длинные" выпуски евробондов РФ, что в итоге не позволило им полностью восстановиться вечером. Остальные же бумаги к концу дня смогли продемонстрировать уже смешанную динамику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Федеральная резервная система в среду вечером объявила о сохранении процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Руководство Федрезерва дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до конца 2023 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении". Вместе с тем объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов и вызвало волну распродаж на мировых рынках капитала.