.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Экономика Азербайджана прошла пик спада во II квартале, восстановление начнется в IV квартале - ГПБ
.
17 сентября 2020 года 18:00
Экономика Азербайджана прошла пик спада во II квартале, восстановление начнется в IV квартале - ГПБ
Рост ВВП Азербайджана в 2021 году может составить 3,8% при цене на нефть в $55 за баррель, а в 2020 году страну ожидает спад в экономике на уровне 2,9-3,2%, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ). "В связи с продлением специального карантинного режима в Азербайджане до 30 сентября, мы уточняем прогноз роста экономики на 2020-2021 годы. Несмотря на более длительные, чем ожидалось, сроки карантинных мер, мы прогнозируем, что снижение ВВП Азербайджана в 2020 году будет ограничено 2,9-3,2% (в зависимости от цен на нефть в четвертом квартале). В 2021 году рост экономики может восстановиться до 3,8% г/г при средней цене на нефть $55 за баррель и до 1,5% г/г при $45 за баррель", - отмечают аналитики банка в обзоре по Азербайджану. В ГПБ считают, что со второй половины марта в Азербайджане действует достаточно гибкий карантинный режим, позволяющий, с одной стороны ограничить рост заболеваемости COVID-19, а с другой - избежать излишнего замедления экономической активности. "Гибкий подход к организации карантинного режима позволил сохранять достаточно высокий уровень деловой активности в Баку. Согласно методологии "Яндекса" (MOEX: YNDX), по состоянию на 15 сентября уровень активности в Баку приблизился к 90% и соответствует уровням столиц стран СНГ (Россия и Беларусь), которые не находятся в режиме ограничительных мер. Мы ожидаем поэтапного ослабления карантинного режима с восстановлением экономической активности в четвертом квартале 2020 года", - уточняет банк. Снижение ВВП Азербайджана в первом полугодии на 2,7% было обусловлено слабыми ценами на нефть во втором квартале 2020 года и внутренними ограничительными мерами. По оценкам ГПБ, пик замедления экономики пройден во втором квартале 2020 года, по мере ослабления ограничительных мер в четвертом квартале начнется восстановление. "По мере постепенного ослабления внутренних ограничительных мер и восстановления цен на углеводороды в третьем квартале в экономике Азербайджана появились признаки оживления. Об этом говорит возобновление роста, после спада в апреле-мае, числа транзакций через национальную платежную систему. В августе этот показатель достиг 5,3 млн и превысил докризисный уровень. Учитывая, что ограничительные меры, прежде всего, оказали воздействие на ненефтяной сектор экономики (за 8 месяцев 2020 года оборот в пассажирском транспорте снизился на 35,2% г/г, розничная торговля - на 1,8% г/г, прочие отрасли услуг - на 24% г/г), доля которого в ВВП Азербайджана до кризиса составляла порядка 55%, в третьем квартале экономика все еще будет находиться под давлением. Однако благодаря тому, что особый карантинный режим был смягчен в третьем квартале, предприятия сферы общественного питания и торговые центры частично возобновили работу, снижение ВВП в третьем квартале ослабнет по сравнению с пиковым уровнем второго квартала и не превысит 6% г/г", - говорится в обзоре. В соответствии с действующим прогнозом банка, предполагающим восстановление в четвертом квартале 2020 года средней цены на нефть марки Brent до $52 за баррель на фоне оживления внешнего спроса, снижение ВВП смягчится до уровней, близких к нулю. При таком сценарии по итогам 2020 года снижение ВВП Азербайджана может быть ограничено 2,9%. При средней цене на нефть в $45 за баррель, спад ВВП Азербайджана в текущем году составит 3,2%. В ГПБ считают, что поддержку восстановлению экономики Азербайджана в IV квартале 2020 года и в 2021 году окажет нефтегазовый сектор. "Мы полагаем, что высокая значимость нефтегазового сектора для экономики сохранится в среднесрочной перспективе. Этому способствует наращивание экспорта газа благодаря запуску в июле 2018 года второй очереди месторождения Шах-Дениз (за 8 месяцев 2020 года экспорт газа с месторождения вырос на 20,9% г/г до 8 млрд куб. м) и завершению в июле 2019 года строительства газопровода TANAP, обеспечивающего расширение доступа на экспортные рынки, включая Турцию и Италию. Эти страны являются ведущими импортерами из Азербайджана, обеспечивая соответственно 31% и 19% экспорта по итогам 8 месяцев", - отмечается в обзоре. Аналитики Газпромбанка считают, что благодаря ранее проведенным реформам экономика Азербайджана сейчас обладает большей устойчивостью к внешним шокам по сравнению с кризисными явлениями 2015 года и имеет потенциал к ускоренному восстановлению по мере отмены внутренних ограничений и восстановления внешнего спроса. Минэкономики Азербайджана по итогам 2020 года прогнозирует спад ВВП на уровне 2,9-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках. В 2021 году рост ВВП Азербайджана ожидается на уровне 3,4%. В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.
.
17 сентября 2020 года 19:40
Москва. 17 сентября. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и нежелания инвесторов рисковать. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:22
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; потери по итогам дня оказались умеренными благодаря выросшей нефти (Brent превысила $43 за баррель). Лучше рынка выглядели раллировавшие акции "Интер РАО" на новостях. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с 1700 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:55
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг умеренно снизились, остальных бумаг - практически не изменились
Москва. 17 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне разочарований итогами сентябрьского заседания ФРС США, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня в "коротком" и среднесрочном сегменте и к расширению спредов для "длинных" выпусков. читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:51
Нового притока иностранных держателей в ОФЗ в силу сложившихся обстоятельств сейчас нет, поэтому на текущем новостном фоне цены на длинные ОФЗ последние два месяца снижаются, а доходности растут, и этот тренд сохранится какое-то время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:23
Оптимизм розничных инвесторов на рынке акций РФ по итогам недели был на максимальном уровне с мая текущего года - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 16 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:37
"Ренессанс Капитал" считает рубль недооцененным на текущих уровнях и оценивает его справедливую стоимость на уровне 73,5 руб./1$, к которому национальная валюта, скорее всего, вернется к концу года, после выборов в США, говорится в комментарии экономиста инвестбанка Софьи Донец. Россия, скорее... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:15
Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:26
Рубль начинал торги четверга неуверенно, но смог ограничить свои потери незначительной просадкой, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Поддержку рублю на дневном отрезке торгов предоставила нефть - баррель Brent подорожал почти до $42,5. Индекс доллара... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:02
Bank of America (BofA) возобновил анализ ПАО "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ольги Веселовой. Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная Веселовой, составляет 159 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была "покупать". По данным... читать дальше
.17 сентября 2020 года 15:38
Пара доллар/рубль продолжает в четверг торговаться вблизи отметки 75 руб./$1. Евро незначительно ослабел к рублю и находится вблизи 88,6 руб./EUR1. Слабость валют развивающихся стран после заседания ФРС сказывалась лишь в начале торговой сессии, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 15:34
Москва. 17 сентября. Доллар и евро лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
.17 сентября 2020 года 15:13
Отскок акций ЛУКОЙЛа возможен лишь при наличии позитивных фундаментальных сигналов или ралли нефтяных цен - "Велес Капитал"
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "ЛУКОЙЛа" продолжают чувствовать себя слабо и пока не демонстрируют предпосылок к возобновлению роста. "Приостановить падение может разве что близость среднесрочной поддержки в 4550 руб., пробой которой мог... читать дальше
.17 сентября 2020 года 14:52
Справедливый уровень доходности для новых евробондов Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) ближе к 6,2-6,3% годовых, отмечается в комментарии корпорации "Уралсиб". Промышленно-металлургических холдинг (ПМХ) на прошлой неделе объявил о выкупе евробондов IMHRUS'22, размещенных в 2017 г. с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.