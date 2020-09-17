Экономика Азербайджана прошла пик спада во II квартале, восстановление начнется в IV квартале - ГПБ

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году может составить 3,8% при цене на нефть в $55 за баррель, а в 2020 году страну ожидает спад в экономике на уровне 2,9-3,2%, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ).

"В связи с продлением специального карантинного режима в Азербайджане до 30 сентября, мы уточняем прогноз роста экономики на 2020-2021 годы. Несмотря на более длительные, чем ожидалось, сроки карантинных мер, мы прогнозируем, что снижение ВВП Азербайджана в 2020 году будет ограничено 2,9-3,2% (в зависимости от цен на нефть в четвертом квартале). В 2021 году рост экономики может восстановиться до 3,8% г/г при средней цене на нефть $55 за баррель и до 1,5% г/г при $45 за баррель", - отмечают аналитики банка в обзоре по Азербайджану.

В ГПБ считают, что со второй половины марта в Азербайджане действует достаточно гибкий карантинный режим, позволяющий, с одной стороны ограничить рост заболеваемости COVID-19, а с другой - избежать излишнего замедления экономической активности.

"Гибкий подход к организации карантинного режима позволил сохранять достаточно высокий уровень деловой активности в Баку. Согласно методологии "Яндекса" (MOEX: YNDX), по состоянию на 15 сентября уровень активности в Баку приблизился к 90% и соответствует уровням столиц стран СНГ (Россия и Беларусь), которые не находятся в режиме ограничительных мер. Мы ожидаем поэтапного ослабления карантинного режима с восстановлением экономической активности в четвертом квартале 2020 года", - уточняет банк.

Снижение ВВП Азербайджана в первом полугодии на 2,7% было обусловлено слабыми ценами на нефть во втором квартале 2020 года и внутренними ограничительными мерами.

По оценкам ГПБ, пик замедления экономики пройден во втором квартале 2020 года, по мере ослабления ограничительных мер в четвертом квартале начнется восстановление. "По мере постепенного ослабления внутренних ограничительных мер и восстановления цен на углеводороды в третьем квартале в экономике Азербайджана появились признаки оживления. Об этом говорит возобновление роста, после спада в апреле-мае, числа транзакций через национальную платежную систему. В августе этот показатель достиг 5,3 млн и превысил докризисный уровень. Учитывая, что ограничительные меры, прежде всего, оказали воздействие на ненефтяной сектор экономики (за 8 месяцев 2020 года оборот в пассажирском транспорте снизился на 35,2% г/г, розничная торговля - на 1,8% г/г, прочие отрасли услуг - на 24% г/г), доля которого в ВВП Азербайджана до кризиса составляла порядка 55%, в третьем квартале экономика все еще будет находиться под давлением. Однако благодаря тому, что особый карантинный режим был смягчен в третьем квартале, предприятия сферы общественного питания и торговые центры частично возобновили работу, снижение ВВП в третьем квартале ослабнет по сравнению с пиковым уровнем второго квартала и не превысит 6% г/г", - говорится в обзоре.

В соответствии с действующим прогнозом банка, предполагающим восстановление в четвертом квартале 2020 года средней цены на нефть марки Brent до $52 за баррель на фоне оживления внешнего спроса, снижение ВВП смягчится до уровней, близких к нулю. При таком сценарии по итогам 2020 года снижение ВВП Азербайджана может быть ограничено 2,9%. При средней цене на нефть в $45 за баррель, спад ВВП Азербайджана в текущем году составит 3,2%.

В ГПБ считают, что поддержку восстановлению экономики Азербайджана в IV квартале 2020 года и в 2021 году окажет нефтегазовый сектор. "Мы полагаем, что высокая значимость нефтегазового сектора для экономики сохранится в среднесрочной перспективе. Этому способствует наращивание экспорта газа благодаря запуску в июле 2018 года второй очереди месторождения Шах-Дениз (за 8 месяцев 2020 года экспорт газа с месторождения вырос на 20,9% г/г до 8 млрд куб. м) и завершению в июле 2019 года строительства газопровода TANAP, обеспечивающего расширение доступа на экспортные рынки, включая Турцию и Италию. Эти страны являются ведущими импортерами из Азербайджана, обеспечивая соответственно 31% и 19% экспорта по итогам 8 месяцев", - отмечается в обзоре.

Аналитики Газпромбанка считают, что благодаря ранее проведенным реформам экономика Азербайджана сейчас обладает большей устойчивостью к внешним шокам по сравнению с кризисными явлениями 2015 года и имеет потенциал к ускоренному восстановлению по мере отмены внутренних ограничений и восстановления внешнего спроса.

Минэкономики Азербайджана по итогам 2020 года прогнозирует спад ВВП на уровне 2,9-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках. В 2021 году рост ВВП Азербайджана ожидается на уровне 3,4%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.