Рубль днем слабо дешевеет к доллару и евро в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ

Москва. 17 сентября. Доллар и евро лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 75,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,64 руб./EUR1, подорожав на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,73 копейки - до 81,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 сентября на 26,63 копейки, до 75,1941 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,31 копейки, до 88,6313 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка перед заседанием ЦБ РФ по ставке. Оно состоится в пятницу, 18 сентября, и все опрошенные "Интерфаксом" эксперты ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% с учетом снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и роста рыночной волатильности.

В отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) мнения аналитиков разделились: некоторые экономисты ждут очередного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) уже в октябре, другие же видят такую возможность только в декабре.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе дала осторожный сигнал по ДКП: некоторое пространство для ее смягчения есть, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой и с инфляцией. "Мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила тогда Набиуллина.

Позднее зампред Банка России Алексей Заботкин повторил этот сигнал, отметив, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на заседании в ближайшую пятницу будет взвешивать все факторы с учетом динамики инфляции и несколько возросшей волатильности на внешних рынках. "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил он.

Накануне стали известны итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 15-16 сентября. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Помимо этого, Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год, но понизила прогнозы на 2021-2022 годы. Согласно сентябрьскому прогнозу Федрезерва, американский ВВП снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падения ВВП на 6,5% в 2020 году и роста соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Сентябрьское заседание ФРС стало первым с момента одобрения центробанком новой долгосрочной стратегии, предусматривающей, в частности, более гибкий подход к таргетированию инфляции.

Оно также стало последним перед президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Следующее заседание FOMC пройдет 4-5 ноября.

"Российский сегмент в четверг снижается на фоне оттока капитала из рисковых активов по всему миру и укрепления доллара США. В течение дня определяющим фактором станет аппетит глобальных инвесторов к риску, связанный с итогами заседания ФРС. При этом в ожидании итогов заседания ЦБ РФ, активность на российском рынке будет пониженной", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники рынка продолжают внимательно отслеживать новости относительно инцидента с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Европейский парламент (ЕП) в принятой в четверг резолюции призвал ЕС усилить санкционное давление на российскую власть и существенно пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Несмотря на то, что принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, она служит для них политическим ориентиром.

"Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно Алексея Навального. Европа ждет от РФ объяснений по поводу отравления. Рубль хоть и привык к антироссийским санкциям с 2014 года, инвесторы болезненно воспринимают разговоры о новых, так как они могут наложить запрет на покупку ОФЗ. У рубля есть силы вернуться к отметке 73,40 руб./$1. Непонятно только, что может стать триггером для продажи доллара перед выходными", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Цены на нефть эталонных марок отыграли утренние потери и лишь слегка снижаются в четверг днем. Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США, а котировки обоих сортов нефти уверенно выросли.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей.

В среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг понизилась на 0,01% - до $42,21 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,2%. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,12% - до $40,36 за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на 4,9%.

В четверг инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC). Аналитики полагают, что оно не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.

ЦБ РФ 14 и 15 сентября продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 4,42% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на уровнях 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.