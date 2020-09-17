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Главная / Мнения аналитиков / BofA возобновил анализ Мосбиржи с рекомендацией "покупать" для ее акций
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17 сентября 2020 года 16:02
BofA возобновил анализ Мосбиржи с рекомендацией "покупать" для ее акций
Bank of America (BofA) возобновил анализ ПАО "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ольги Веселовой. Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная Веселовой, составляет 159 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 149,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 143,9 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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17 сентября 2020 года 19:40
Москва. 17 сентября. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и нежелания инвесторов рисковать. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:22
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; потери по итогам дня оказались умеренными благодаря выросшей нефти (Brent превысила $43 за баррель). Лучше рынка выглядели раллировавшие акции "Интер РАО" на новостях. читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с 1700 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:55
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг умеренно снизились, остальных бумаг - практически не изменились
Москва. 17 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне разочарований итогами сентябрьского заседания ФРС США, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня в "коротком" и среднесрочном сегменте и к расширению спредов для "длинных" выпусков. читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:51
Нового притока иностранных держателей в ОФЗ в силу сложившихся обстоятельств сейчас нет, поэтому на текущем новостном фоне цены на длинные ОФЗ последние два месяца снижаются, а доходности растут, и этот тренд сохранится какое-то время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:23
Оптимизм розничных инвесторов на рынке акций РФ по итогам недели был на максимальном уровне с мая текущего года - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 16 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:00
Рост ВВП Азербайджана в 2021 году может составить 3,8% при цене на нефть в $55 за баррель, а в 2020 году страну ожидает спад в экономике на уровне 2,9-3,2%, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ). "В связи с продлением специального карантинного режима в Азербайджане до 30 сентября, мы... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:37
"Ренессанс Капитал" считает рубль недооцененным на текущих уровнях и оценивает его справедливую стоимость на уровне 73,5 руб./1$, к которому национальная валюта, скорее всего, вернется к концу года, после выборов в США, говорится в комментарии экономиста инвестбанка Софьи Донец. Россия, скорее... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:15
Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:26
Рубль начинал торги четверга неуверенно, но смог ограничить свои потери незначительной просадкой, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Поддержку рублю на дневном отрезке торгов предоставила нефть - баррель Brent подорожал почти до $42,5. Индекс доллара... читать дальше
.17 сентября 2020 года 15:38
Пара доллар/рубль продолжает в четверг торговаться вблизи отметки 75 руб./$1. Евро незначительно ослабел к рублю и находится вблизи 88,6 руб./EUR1. Слабость валют развивающихся стран после заседания ФРС сказывалась лишь в начале торговой сессии, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 15:34
Москва. 17 сентября. Доллар и евро лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
.17 сентября 2020 года 15:13
Отскок акций ЛУКОЙЛа возможен лишь при наличии позитивных фундаментальных сигналов или ралли нефтяных цен - "Велес Капитал"
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "ЛУКОЙЛа" продолжают чувствовать себя слабо и пока не демонстрируют предпосылок к возобновлению роста. "Приостановить падение может разве что близость среднесрочной поддержки в 4550 руб., пробой которой мог... читать дальше
.17 сентября 2020 года 14:52
Справедливый уровень доходности для новых евробондов Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) ближе к 6,2-6,3% годовых, отмечается в комментарии корпорации "Уралсиб". Промышленно-металлургических холдинг (ПМХ) на прошлой неделе объявил о выкупе евробондов IMHRUS'22, размещенных в 2017 г. с... читать дальше
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