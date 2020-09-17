Рубль в четверг может подешеветь до 75,5 руб./1$ - Sberbank CIB

Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB считают, что в четверг котировки Брент продолжат снижаться к отметке $41,2/барр. По их мнению, комментарии по итогам заседания ОПЕК+ не добавят оптимизма участникам рынка. Вместе с тем макростатистика, которая выйдет в США, может ограничить снижение цен на нефть.

Активность на рынке ОФЗ в среду снова была низкой, а их доходность к закрытию торгов почти не изменилась. Совокупный объем сделок составил 20 млрд руб. Аналитики Sberbank CIB ожидают, что в четверг, в преддверии пятничного заседания руководства ЦБ РФ, рублевые процентные ставки, вероятно, удержатся вблизи текущих уровней.