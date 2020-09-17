Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром после заседания Федрезерва США, лидирует "Яндекс"

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2950 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 10:30 МСК индекс МосБиржи составил 2948,93 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1235,76 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 75,17 рубля (+0,2 рубля), золото - $1951,3 за унцию (-1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций утром просел под давлением внешних факторов. В комментарии главы ФРС по итогам регулярного заседания комитета по открытым рынкам не были анонсированы новые меры стимулирования экономической активности (хотя и дан прогноз сохранения сверхмягкой денежной политики вплоть до 2023 года), но был дан прогноз замедления темпов восстановления экономики.

Судя по позиции ФРС, основные надежды на стимулирования экономики теперь связаны не с монетарными, а с фискальными мерами, пакет которых до сих пор не принят из-за разногласий двух партий в Конгрессе. Комментарий ФРС стал поводом к некоторому ослаблению спроса на рынках акций и укреплению доллара США к корзине мировых валют.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также констатирует, что результаты заседания американского регулятора привели к волне продаж на рынках. ФРС продолжит придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики на горизонте до 2023 года (в рамках этого периода регулятор не ожидает инфляции выше 2%), при этом ставка будет находиться на низком уровне до тех пор, пока ситуация на рынке труда не будет соответствовать представлениям регулятора о "полной" занятости. Плюс к этому было подтверждено продолжение программы количественного смягчения и были улучшены прогнозы по основным экономическим показателям. Однако рынкам этого не хватило для продолжения восходящей динамики.

Кроме внешнего давления аналитик отметил сохранение негативного влияния внутренних факторов - инвесторы продолжат пересматривать свое отношение к акциям металлургов, нефтегаза и сектора удобрений на новостях по возможному изменению НДПИ, что может оказать дополнительное давление на рынок. В результате индекс МосБиржи может закрепиться в диапазоне 2900-2950 пунктов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что наступившая коррекция вряд ли будет глубокой и продолжительной, поскольку свободные деньги надо куда-то вкладывать.

Минфин РФ готовит повышение налогов на добычу железной руды и руд цветных металлов, а также сырья для производства ряда удобрений, и хочет отменить льготы по налогам при добыче "тяжелой" нефти. На этом фоне упали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и металлургических компаний. В четверг их снижение продолжилось.

Лучше рынка могут оказаться бумаги "Мосбиржи" и Сбербанка. От сильных продаж акции последнего будет сдерживать приближение отсечки реестра на право получения годовых дивидендов. На просадках акции Сбербанка рекомендуется докупать.

Снижение "черного золота" пока не выглядит угрожающим: до отметки $39 за баррель у Brent есть запас движения. Пробой же этого уровня может спровоцировать более активные распродажи с уходом котировок в район $35 за баррель.

Между тем, санкционные риски снижаются. Затихают разговоры о необходимости "наказать" Россию "заморозкой" проекта "Северный поток 2" за отравление Алексея Навального. Видимо, разум и экономика все-таки взяли вверх над эмоциями. Более того, появилась даже информация, что Германия готова инвестировать порядка 1 млрд евро в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США, если Штаты снимут санкции с "Северного потока 2". Это очень позитивная новость, но она не способна перебить негатив от плохого внешнего фона и увеличения налоговой нагрузки на некоторые виды бизнеса, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, неуверенность ФРС в устойчивом восстановлении экономики и озвученная необходимость новых фискальных стимулов, которых все еще нет, привели к росту тревожности на рынках и укреплению доллара. Промышленные металлы дешевеют, как и нефть. Рынки Азии снижаются, а валюты сырьевой группы слабеют. Все сигналы указывают на то, что коррекция на глобальном рынке готова продолжиться. На этом фоне российский рынок акций и рубль продолжат снижение.

Также в течение дня могут поступить уточнения по поводу увеличения налоговой нагрузки на отечественные добывающие компании, но премьер-министр РФ уже обозначил позицию правительства, которая заключается в том, что все бизнесы должны поддерживать бюджет, отмечает аналитик.

В среду в США индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,5-1,3% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Dow Jones подрос на 0,1%.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось; большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

При этом объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов, сообщает MarketWatch.

Помимо этого, Федрезерв улучшил прогноз для ВВП США на 2020 год, но понизила прогнозы на 2021-2022 годы. Согласно сентябрьскому прогнозу Федрезерва, американский ВВП снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падение ВВП на 6,5% в 2020 году и рост соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng упал на 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,3%) из-за отсутствия новых стимулов ФРС.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Банк Японии на очередном заседании, которое завершилось в четверг, принял решение о сохранении ультрамягких параметров денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ дал чуть более позитивную оценку состоянию экономики страны, чем по итогам июльского заседания, и отметил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 немедленного расширения стимулов не требуется.

Нефть утром в четверг снижается после взлета накануне на статистике о снижении запасов в США; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:30 МСК составила $41,87 за баррель (-0,8% и +4,2% накануне), октябрьская цена WTI - $39,77 за баррель (-1% и +4,9% в среду).

В среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

В четверг пройдет онлайн-встреча мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), аналитики не ждут, что заседание приведет к значительным изменениям, а участники встречи лишь сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,6%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,4%).

Подорожали бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:30 МСК составил 10,185 млрд рублей (из них 2,035 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).