Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 17 сентября. Доллар растет, евро слегка понижается на "Московской бирже"в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,19-75,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,21 руб./$1 (+24 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,55 руб./EUR1 (-1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,63 копейки к уровню закрытия среды, до 81,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,22 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,69 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар растет к большинству валют на Forex на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 15-16 сентября.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Помимо этого, Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год, но понизила прогнозы на 2021-2022 годы. Согласно сентябрьскому прогнозу Федрезерва, американский ВВП снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падение ВВП на 6,5% в 2020 году и рост соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Сентябрьское заседание ФРС стало первым с момента одобрения центробанком новой долгосрочной стратегии, предусматривающей, в частности, более гибкий подход к таргетированию инфляции.

Оно также стало последним перед президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Следующее заседание FOMC пройдет 4-5 ноября.

Инвесторы переключают внимание на заседание Банка России, которое состоится в пятницу, 18 сентября. Все опрошенные "Интерфаксом" эксперты ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и волатильности на рынках.

В отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) мнения аналитиков разделились: некоторые экономисты ждут очередного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) уже в октябре, другие же видят такую возможность только в декабре.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе дала осторожный сигнал по ДКП: некоторое пространство для ее смягчения есть, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой и с инфляцией. "Мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила тогда Набиуллина.

Позднее зампред Банка России Алексей Заботкин повторил этот сигнал, отметив, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на заседании в ближайшую пятницу будет взвешивать все факторы с учетом динамики инфляции и несколько возросшей волатильности на внешних рынках. "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил он.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей.

В среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг понизилась на 1,4% - до $41,63 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,2%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,62% - до $39,52 за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на 4,9%.

В четверг инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC). Аналитики полагают, что оно не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.