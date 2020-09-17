Утренние прогнозы: на торгах акциями в четверг будут доминировать "медведи"

Умеренно негативный внешний фон, обусловленный дешевеющей нефтью и снижением фондового рынка США, обусловит в четверг "медвежье" начало торгов российскими акциями, полагают аналитики. Позднее рынок может перейти в состояние временной консолидации около уровня открытия.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Индексы Мосбиржи и РТС в среду немного снизились, но в итоге остались выше поддержек 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что с технической точки зрения подтверждает неплохие шансы повышения в район 3100 и 1300 пунктов соответственно. Как минимум в начале торгов четверга индикаторы, однако, в связи с ухудшением внешнего фона могут вновь протестировать указанные поддержки. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2930-3000 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0.3-0.8%, в диапазоне 2950-2965 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940, 2920 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2980, 2990 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около уровня открытия".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американский рынок отреагировал в среду на итоги заседания ФРС США небольшим снижением, а в четверг утром фьючерсы на американские индексы теряют более процента. Однако мы не считаем, что распродажи зайдут далеко и будут глубокими, так как свободные деньги надо куда-то вкладывать. Но на таком фоне ждем открытия торгов на рынке акций РФ в минусе".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в начале торгов четверга ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать отступлению индекса Мосбиржи под отметку 2950 пунктов. Кроме внешнего давления отметим сохранение негативного влияния внутренних факторов - инвесторы продолжат пересматривать свое отношение к акциям металлургов, нефтегаза и сектора удобрений на новостях по возможному изменению НДПИ, что может оказать дополнительное давление на рынок. В результате в рамках сессии четверга индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2900-2950 пунктов".