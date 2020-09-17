Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федеральная резервная система сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 15-16 сентября. Большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Тем временем розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,9%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Руководство ФРС по итогам завершившегося накануне заседания дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до конца 2023 года. При этом объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,67%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:53 МСК опустился на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 1,1%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Банк Японии на очередном заседании, которое завершилось в четверг, принял решение о сохранении ультрамягких параметров денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ дал чуть более позитивную оценку состоянию экономики страны, чем по итогам июльского заседания, и отметил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 немедленного расширения стимулов не требуется.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром снижаются после уверенного роста по итогам предыдущих торгов, что произошло благодаря снижению нефтяных запасов в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $41,56 за баррель, что на 1,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,2%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизилась на 1,72% - до $39,47 за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на 4,9%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Тем временем аналитики ожидают, что заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+ в четверг не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,053 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,893 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 сентября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 705,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+0,51%), "Газпром БО-22" (+0,26%) и "МТС-001P-13" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Трансконтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,5%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,33%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Киви Финанс" в ближайшее время откроет книгу заявок на приобретение 3-летних облигаций объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.