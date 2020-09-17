Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга национальная валюта окажется под давлением. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, говорится в комментарии банка.

"Так, уже на открытии пара доллар/рубль поднимется в район 75,3 руб./$1. В дальнейшем, учитывая активное укрепление доллара на международном валютном рынке, американская валюта продолжит восходящую динамику и сможет полноценно закрепиться в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1", - прогнозирует Зварич.