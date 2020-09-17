"ВТБ Капитал" поставил оценки и рекомендации для акций нефтекомпаний на пересмотр

"ВТБ Капитал" поставил свои оценки и рекомендации для анализируемых нефтекомпаний РФ на пересмотр, сообщается в обзоре инвестбанка.

Правительство РФ планирует значительные изменения в режиме налогообложения нефтегазового сектора, предложив пересмотреть практически все налоговые льготы. По мнению аналитиков, это создает неопределенность и затрудняет оценку нефтегазовых компаний.

"Мы считаем такое развитие событий негативным для российских нефтегазовых компаний с инвестиционной точки зрения и наносящим ущерб операционной деятельности отрасли. Однако, учитывая отсутствие деталей на данной ранней стадии обсуждения нормативных требований, что затрудняет количественную оценку финансового эффекта для компаний, мы поставили на пересмотр весь нефтяной сектор РФ", - говорится в обзоре.