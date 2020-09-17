.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "ВТБ Капитал" поставил оценки и рекомендации для акций нефтекомпаний на пересмотр
.
17 сентября 2020 года 10:10
"ВТБ Капитал" поставил оценки и рекомендации для акций нефтекомпаний на пересмотр
"ВТБ Капитал" поставил свои оценки и рекомендации для анализируемых нефтекомпаний РФ на пересмотр, сообщается в обзоре инвестбанка. Правительство РФ планирует значительные изменения в режиме налогообложения нефтегазового сектора, предложив пересмотреть практически все налоговые льготы. По мнению аналитиков, это создает неопределенность и затрудняет оценку нефтегазовых компаний. "Мы считаем такое развитие событий негативным для российских нефтегазовых компаний с инвестиционной точки зрения и наносящим ущерб операционной деятельности отрасли. Однако, учитывая отсутствие деталей на данной ранней стадии обсуждения нормативных требований, что затрудняет количественную оценку финансового эффекта для компаний, мы поставили на пересмотр весь нефтяной сектор РФ", - говорится в обзоре.
.
17 сентября 2020 года 12:13
Исходя из текущей рыночной ситуации, доходность новых бондов Томской области не должна превышать 7,15% - "Уралсиб"
Исходя из текущей рыночной ситуации, доходность новых бондов Томской области не должна превышать 7,15% годовых, а ставка купона не может быть выше 6,95%, говорится в обзоре "Уралсиба". Томская область проводит в четверг конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:38
Изменения льгот по НДПИ для сверхвязкой нефти негативны для нефтедобывающей отрасли в целом и в частности для "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", отмечается в комментарии "Атона". 15 сентября на правительственной комиссии по законотворческой деятельности Министерство финансов в рамках... читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:20
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2950 пунктов во главе с бумагами "Яндекса". читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:18
ара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:39
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут консолидации цен рублевых облигаций около текущих уровней (6,15-6,20% годовых для 10-летних ОФЗ) и снижения доходности 10-летних евробондов на 2-4 б.п., сообщается в обзоре банка. Рост оптимизма на глобальных рынках и восстановление цен на нефть... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:25
Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:23
Москва. 17 сентября. Доллар растет, евро слегка понижается на "Московской бирже"в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом. читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:00
Умеренно негативный внешний фон, обусловленный дешевеющей нефтью и снижением фондового рынка США, обусловит в четверг "медвежье" начало торгов российскими акциями, полагают аналитики. Позднее рынок может перейти в состояние временной консолидации около уровня открытия. читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:59
Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга национальная валюта окажется под давлением. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, говорится в комментарии банка.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:51
Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:50
Аналитики "Атона" считают, что торги четверга рынок акций РФ начнет в "красной зоне" - снижение, по их мнению, составит 2%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:45
Учитывая внешний фон, в начале торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать отступлению индекса Мосбиржи под отметку 2950 пунктов, сообщается в комментарии банка. "Кроме внешнего давления отметим сохранение... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:35
убль в паре с долларом продолжил в среду консолидацию в районе отметки 75 руб./$1, попытки пробить поддержку и спуститься ниже не увенчались успехом, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В четверг на внешнем негативе российская валюта ослабнет, чему также будут... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:22
мериканский рынок отреагировал в среду на итоги заседания ФРС США небольшим снижением, а в четверг утром фьючерсы на американские индексы теряют более процента. Однако главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не считает, что распродажи зайдут далеко и будут глубокими, так как свободные деньги... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.