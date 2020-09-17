Рубль в четверг немного ослабнет - "Алор Брокер"

Рубль в паре с долларом продолжил в среду консолидацию в районе отметки 75 руб./$1, попытки пробить поддержку и спуститься ниже не увенчались успехом, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В четверг на внешнем негативе российская валюта ослабнет, чему также будут способствовать технические факторы, однако до усиления санкционных рисков о походе к сопротивлению чуть выше 77 руб./$1 речи пока не идет, считает специалист компании.