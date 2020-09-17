.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций начнет торги четверга в минусе - "Алор Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 7,2%
В августе снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 7,2% после падения на 8% в июле. Падение показателя оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,2%
 
Не более 1% работников коснется повышенная ставка НДФЛ
Поправки в Налоговый кодекс, рассмотренные в среду на заседании правительства в одном пакете с проектом бюджета и законопроектами-спутниками, вводят повышенную ставку НДФЛ для доходов сверх 5 млн рублей в год. Повышенная ставка НДФЛ для высоких...
 
Россия погрузится в новый инвестиционный кризис
Пандемический и нефтяной шоки привели к тому, что инвестиции в основной капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 г., пошли на снижение, которое грозит превратиться в крутое пике, пишут "Ведомости", ссылаясь на...
 
МФО-нелегалы уводят рынок в тень
Каждая пятая микрофинансовая организация (МФО), исключенная из реестра ЦБ в первом полугодии, продолжала кредитовать граждан. При этом число компаний, которые делали это нелегально, выросло за год в полтора раза. Аналитики винят в этом пандемию...
 
17 сентября 2020 года 09:22

Рынок акций начнет торги четверга в минусе - "Алор Брокер"

Американский рынок отреагировал в среду на итоги заседания ФРС США небольшим снижением, а в четверг утром фьючерсы на американские индексы теряют более процента. Однако главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не считает, что распродажи зайдут далеко и будут глубокими, так как свободные деньги надо куда-то вкладывать. Но на таком фоне специалист компании ждет открытия торгов на рынке акций РФ в минусе, сообщается в его комментарии.

Антонов также отмечает, что в среду российский рынок выглядел слабо. Причиной этого стала информация, что Минфин готовит повышение налогов на добычу железной руды и руд цветных металлов, а также сырья для производства ряда удобрений, и хочет отменить льготы по налогам при добыче "тяжелой" нефти.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 сентября 2020 года 12:13
Исходя из текущей рыночной ситуации, доходность новых бондов Томской области не должна превышать 7,15% - "Уралсиб"
Исходя из текущей рыночной ситуации, доходность новых бондов Томской области не должна превышать 7,15% годовых, а ставка купона не может быть выше 6,95%, говорится в обзоре "Уралсиба". Томская область проводит в четверг конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций....    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 11:38
Отмена налоговых льгот для сверхвязкой нефти негативна в целом для отрасли - "Атон"
Изменения льгот по НДПИ для сверхвязкой нефти негативны для нефтедобывающей отрасли в целом и в частности для "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", отмечается в комментарии "Атона". 15 сентября на правительственной комиссии по законотворческой деятельности Министерство финансов в рамках...    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 11:20
Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром после заседания Федрезерва США, лидирует "Яндекс"
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2950 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 11:18
EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000 - "ФИНАМ"
ара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта...    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 10:39
Вероятно снижение доходности 10-летних евробондов на 2-4 б.п. - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут консолидации цен рублевых облигаций около текущих уровней (6,15-6,20% годовых для 10-летних ОФЗ) и снижения доходности 10-летних евробондов на 2-4 б.п., сообщается в обзоре банка. Рост оптимизма на глобальных рынках и восстановление цен на нефть...    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 10:25
Brent в четверг может протестировать на прочность уровень 40 долл./барр. - Промсвязьбанк
Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под...    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 10:23
Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов вслед за динамикой валют на Forex
Москва. 17 сентября. Доллар растет, евро слегка понижается на "Московской бирже"в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом.    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 10:10
"ВТБ Капитал" поставил оценки и рекомендации для акций нефтекомпаний на пересмотр
"ВТБ Капитал" поставил свои оценки и рекомендации для анализируемых нефтекомпаний РФ на пересмотр, сообщается в обзоре инвестбанка. Правительство РФ планирует значительные изменения в режиме налогообложения нефтегазового сектора, предложив пересмотреть практически все налоговые льготы. По мнению...    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: на торгах акциями в четверг будут доминировать "медведи"
Умеренно негативный внешний фон, обусловленный дешевеющей нефтью и снижением фондового рынка США, обусловит в четверг "медвежье" начало торгов российскими акциями, полагают аналитики. Позднее рынок может перейти в состояние временной консолидации около уровня открытия.    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 09:59
Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга национальная валюта окажется под давлением. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, говорится в комментарии банка....    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 09:51
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 09:50
Торги четверга рынок акций РФ начнет в "красной зоне" - "Атон"
Аналитики "Атона" считают, что торги четверга рынок акций РФ начнет в "красной зоне" - снижение, по их мнению, составит 2%, сообщается в обзоре компании.    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет четверг со снижения - Промсвязьбанк
Учитывая внешний фон, в начале торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать отступлению индекса Мосбиржи под отметку 2950 пунктов, сообщается в комментарии банка. "Кроме внешнего давления отметим сохранение...    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 09:35
Рубль в четверг немного ослабнет - "Алор Брокер"
убль в паре с долларом продолжил в среду консолидацию в районе отметки 75 руб./$1, попытки пробить поддержку и спуститься ниже не увенчались успехом, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В четверг на внешнем негативе российская валюта ослабнет, чему также будут...    читать дальше
.
17 сентября 2020 года 09:26
Brent - $41,7 за баррель
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.