Brent - $41,7 за баррель

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Во вторник фондовый рынок США преимущественно вырос, однако значение Dow Jones практически не изменилось. S&P 500 и Nasdaq, в свою очередь, прибавили 0,52% и 1,21%.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 15-16 сентября.

Большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Помимо этого, Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год, но понизила прогнозы на 2021-2022 гг. Согласно сентябрьскому прогнозу Федрезерва, американский ВВП снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падение ВВП на 6,5% в 2020 году и рост соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз для мировой экономики на 2020 год, немного ухудшив, при этом, прогноз на 2021 год. Согласно новым оценкам ОЭСР, мировой ВВП сократится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году. Июньский прогноз организации предусматривал падение глобальной экономики на 6% в этом году и увеличение на 5,2% в следующем.

Тем временем розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,9%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) в среду подорожали на 3,8% после того, как авиакомпания повысила прогноз загруженности рейсов в сентябре до 45-50% с 40-50%. Southwest ожидает, что в октябре загруженность рейсов составит от 45% до 55%.

Котировки FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочили на 5,8%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 финансового года благодаря существенному росту спроса на услуги доставки в период пандемии коронавируса.

Цена акций Eastman Kodak Co. взлетела на 36,8%. Как сообщила газета The Wall Street Journal, юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer Feld LLP, привлеченная для проведения внутренней проверки, не нашла признаков нарушения законодательства в раскрытии Kodak информации о выделении ей государственного кредита на $765 млн.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) потеряли в цене 1,8%, несмотря на то, что аналитик Deutsche Bank Эммануэль Рознер повысил целевую цену на акции производителя электромобилей на 33%.

Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) снизились на 3,3%. По информации The Wall Street Journal, Федеральная торговая комиссия (FTC) США намеревается к концу года подать антимонопольный иск в отношении Facebook.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 36,78 пункта (0,13%) - до 28032,38 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 15,71 пункта (0,46%) и составил 3385,49 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 139,85 пункта (1,25%) - до 11050,47 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам завершившегося накануне заседания дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до конца 2023 года. При этом объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов, сообщает MarketWatch.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Банк Японии на очередном заседании, которое завершилось в четверг, принял решение о сохранении ультрамягких параметров денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ дал чуть более позитивную оценку состоянию экономики страны, чем по итогам июльского заседания, и отметил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 немедленного расширения стимулов не требуется.

"Японская экономика остается в тяжелом состоянии, но начала восстанавливаться по мере постепенного возобновления деловой активности", - говорится в сообщении по итогам заседания.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:46 МСК снизился на 0,6%.

Лидерами падения выступают акции железнодорожных операторов West Japan Railway (-5,3%), East Japan Railway (-4,5%) и Central Japan Railway (-4,1%), а также автопроизводителя Isuzu Motors (-5,1%).

Также снижаются в цене бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,9%), производителя полупроводников Advantest Corp. (-1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,2%), производителя потребительской электроники Sony (-1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 1,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге снижаются котировки акций производителя электроники Xiaomi Corp. (-4,4%). Акции оператора казино Sands China дешевеют на 2,8%, банка HSBC - на 2,2%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. сократилась на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:53 МСК опустился на 1,1%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 2,1%, автопроизводители Hyundai Motor Co. - растет на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 1,1%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,6% и 1,7% соответственно.

Безработица в стране в августе упала до 6,8% по сравнению с 7,5% месяцем ранее. Число рабочих мест в экономике увеличилось на 111 тыс., сообщило статуправление страны в четверг.

Аналитики в среднем оценивали эти показатели соответственно на уровне 7,7% и 35 тыс.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США. В четверг инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:09 МСК в четверг составляет $41,7 за баррель, что на $0,52 (1,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,69 (4,2%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,57 (1,42%) - до $39,59 за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на $1,88 (4,9%).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Помимо этого, в среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Тем временем аналитики ожидают, что заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+ в четверг не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.

По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, от встречи не следует ожидать "ничего, что могло бы вывести нефтяной рынок из нынешнего спада и подтолкнуть Brent обратно к $45 за баррель".