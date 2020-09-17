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17 сентября 2020 года 09:12
JPMorgan поднял рекомендацию для GDR X5 до "выше рынка"
JPMorgan повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group c "нейтрально" до "выше рынка", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $48 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $42,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $35,64 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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