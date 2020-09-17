Налоговые льготы по НДПИ для сверхвязкой нефти скорее всего не отменят, но скорректируют - БКС

Налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти (СВН) скорее всего будут не отменены, но скорректированы, полагают аналитики БКС.

"Мы приходим к выводу, что разговор, скорее всего, будет идти не столько об отмене налоговых льгот для сверхвязкой нефти, сколько об их "корректировке". Мы ожидаем, что будет согласован постепенный рост (НДПИ - ИФ), который позволит несколько увеличить налоговые поступления в бюджет РФ без чрезмерного снижения инвестиционной привлекательности бизнеса", - пишут аналитики в своем обзоре.

В БКС напоминают, что среди российских нефтяных компаний "Татнефть" сильнее всего подвержена потенциальным налоговым изменениям, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) - тоже, но существенно меньше. Аналитики напоминают, что в 2019 году добыча сверхвязкой нефти у "Татнефти" (MOEX: TATN) составляла 55 тыс. б/с, или около 11% всего объема добычи. В 2019 году за счет льгот на добычу СВН компания сэкономила 39 млрд руб. ($0,6 млрд), что составляет около 12% от EBITDA. В первом квартале "Татнефть" сэкономила около 8,8 млрд рублей (по сравнению с 10,5 млрд руб. в четвертом квартале 2019 г. и 8,2 млрд руб. в первом квартале 2019 г., соответственно). По итогам второго квартала компания не раскрыла данные о сэкономленных благодаря льготам средствах.

По мнению БКС, инициатива по отмене льгот в нынешнем виде - это лишь "первый залп" Минфина в его ежегодных налоговых баталиях. И вероятнее всего по этому вопросу будет достигнут компромисс, который позволит правительству начать получать часть доходов от бизнеса по добыче сверхвязкой нефти, не подрывая чрезмерно его экономику.

Аналитики полагают, что полная отмена льгот по НДПИ на сверхвязкую нефть сомнительна. "В этом случае существующее производство какое-то время может поддерживаться, но любые новые значительные инвестиции будут маловероятны. Таким образом, добыча тяжелой нефти как бизнес в России, скорее всего, исчезнет, а вместе с ней и любые налоговые поступления, которые ожидаются при повышении ставок", - объясняют они.

Также, по мнению БКС, такая мера негативно повлияет на экономику регионов, в том числе Татарстана, который занимает лидирующее место по запасам сверхвязкой нефти в России. По данным самой "Татнефти", на регион приходится порядка 36% от доли ресурсов сверхвязкой нефти в стране.

"Министерство финансов полностью осознает, какое влияние может оказать радикальное изменение налоговой политики на доходность бизнеса, инвестиции и, соответственно, на налоговые поступления в бюджет. Ведомство по своей природе консервативно и любит открывать налоговые переговоры с довольно агрессивными предложениями, которые в конечном итоге не обязательно должны быть приняты", - считают в БКС.

Аналитики подчеркивают, что налоги всегда, вероятно, будут расти. "Нулевой налог был предназначен для стадии запуска бизнеса по добыче сверхвязкой нефти. Но никогда не предполагалось, что компании навсегда освобождаются от налога. Теперь, когда "Татнефть" и "ЛУКОЙЛ" - два основных производителя - немного продвинулись в этом направлении, можно ожидать, что Минфин в какой-то момент начнет собирать налоги", - поясняют они.

Как сообщалось, Минфин предлагает с 2021 года отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс (НК) в части корректировки НДД, с которыми ознакомился "Интерфакс", предлагается отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхнизкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа*с и менее 10 000 мПа*с, а также 10 000 мПа*с и более (в пластовых условиях). Нулевой НДПИ для сверхвязкой нефти действует в России с 2007 года.

Льготой помимо "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа" пользуется "Роснефть" (MOEX: ROSN), следует из отчетов компании.