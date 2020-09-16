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16 сентября 2020 года 19:28

Рубль вечером подрастает к доллару и евро на фоне ускорившей рост нефти

Москва. 16 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 74,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,6 руб./EUR1, подешевев на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,56 копейки - до 81,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усилившей рост нефти. Поддержку нацвалюте в ходе торгов среды также оказывали старт налогового периода сентября и аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

В среду ведомство разместило ОФЗ трех выпусков. Это ОФЗ-ПК серии 29014 с погашением 25 марта 2026 года, ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года и новый выпуск ОФЗ-ИН серии 52003 с погашением в 2030 году. Общий объем размещения составил 164,169 млрд рублей при совокупном спросе 280,862 млрд рублей. После размещения 16 сентября план Минфина на III квартал, составляющий 1 трлн рублей, был выполнен на 94,2%.

В центре внимания трейдеров - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду вечером (21:00 МСК), а также пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Рынки ожидают, что ФРС сохранит "голубиный" настрой после недавнего изменения долгосрочной стратегии. Новая стратегия была одобрена в конце августа, она предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

Сентябрьское заседание FOMC будет последним перед президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Следующее заседание FOMC пройдет 4-5 ноября.

Тем временем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз для мировой экономики на 2020 год, немного ухудшив при этом прогноз на 2021 год. Согласно новым оценкам ОЭСР, мировой ВВП сократится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году. Июньский прогноз организации предусматривал падение глобальной экономики на 6% в этом году и увеличение на 5,2% в следующем.

Розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,9%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.

Во вторник Всемирная торговая организация (ВТО), основываясь на выводах специальной комиссии, заявила, что пошлины на сумму $250 млрд, введенные США в 2018 году в отношении товаров из КНР, не соответствуют правилам международной торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные США с организацией.

В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО неспособна привлечь Китай к ответственности за его торговую политику.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, первая половина недели на большинстве мировых финансовых рынках прошла позитивно, а оптимизм инвесторов был связан как данными макроэкономической статистики, позволявшей говорить о продолжении восстановления экономики США в августе, так и с надеждами на "голубиные" итоги заседания ФРС, которые будут подведены в 21:00 МСК в среду.

"До конца недели динамика торгов большинства рынков также будет зависеть от итогов заседания ФРС, так как участники торгов, по-видимому, ожидают намеков на новые стимулы со стороны регулятора. Кроме того, инвесторы обратят внимание на обновленные прогнозы членов совета директоров относительно ставки, которая будет продлена до 2023 года. Учитывая отсутствие видимых поводов для смягчения денежно-кредитной политики, вряд ли стоит ожидать от ФРС весомых действий, однако их полное отсутствие в сочетании с нейтральной риторикой разочарует рынки и усилит падение котировок рисковых активов, наблюдавшееся в предыдущие недели. В связи с этим мы ожидаем, что американский регулятор попытается найти баланс для стабилизации рынка, особенно в преддверии ноябрьских выборов президента США, прибегнув при этом к традиционным мерам поддержки, в том числе, к вербальным интервенциям", - подчеркивает Кадулин.

По его словам, российский сегмент рынка в начале недели также черпал позитив извне, но ключевым фактором для российских активов на этой недели станет заседание ЦБ РФ в пятницу, 18 сентября. "На наш взгляд, регулятор сохранит ключевую ставку неизменной, что соответствует ожиданиям рынка, поэтому его решение не сильно скажется на доходности рублевых облигаций и процентных инструментов. В большей степени внимание рынка будет приковано к перспективам нормализации денежно-кредитной политики, тем не менее, после публикации на прошлой неделе проекта основных направлений денежно-кредитной политики вряд ли итоги заседания смогут удивить рынок", - говорит Кадулин.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно российского оппозиционера Алексея Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему ждет от РФ объяснений по ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, Меркель до сих пор не обсуждала с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию с Навальным.

Еврокомиссия (ЕК) предложит проект закона ЕС по типу "акта Магнитского", который будет накладывать санкции за нарушения прав человека в мире, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Накануне высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая в Европейском парламенте в Брюсселе, в ответ на призывы принять в связи со случаем российского оппозиционера Алексея Навального санкции по типу "акта Магнитского" заявил, что в настоящее время идет работа над режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права, который, по его словам, "мог бы называться режимом санкций имени Навального".

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост на торгах в среду после публикации официальных данных о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду выросла на 3,77% - до $42,06 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет увеличилась на 4,26% - до $39,91 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные резервы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения резервов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, упали на 9,52 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 3,8 млн баррелей.

ЦБ РФ 14 сентября продал валюту на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 сентября на 26,06 копейки, до 74,9278 руб./$1, и уменьшил курс евро на 49,7 копейки, до 88,8644 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 24,9 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,8581 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 21,55 копейки и составил 74,8817 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 521,852 млн, из которых $605,989 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 915,863 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 50,97 копейки, до 88,7957 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 37,12 копейки и составил 88,7957 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR386,829 млн, из которых EUR149,781 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,048 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.

"На локальном денежном рынке наблюдалось усиление спроса на ликвидность. Так, ставка межбанковского кредитования MosPrime "овернайт" выросла на 4 б.п. - до 4,41% годовых, что стало максимумом с конца июля. Кроме того, банки предъявили повышенный спрос на ликвидность от Федерального казначейства. Так, на депозитном аукционе с плавающей ставкой при лимите в 100 млрд рублей объем в заявках был близок к 290 млрд рублей. Средства были привлечены на 35 дней. В свою очередь, на аукционе РЕПО также наблюдался повышенный спрос, и все средства в рамках лимита на 200 млрд рублей были востребованы банками-участниками", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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