16 сентября 2020 года 18:40
Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 16 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также повышению нефтяных цен; исключение составили лишь евробонды РФ с дюрацией менее 3 лет. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,905% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,3 базисного пункта, до 102,16% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 0,5 пункта, составив 177 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 40 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,75% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,325% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 43 базисных пункта, до 135,73% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта и составила 3,295% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 115,32% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 1,9% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 110,18% от номинала (доходность - 1,39% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 56 базисных пунктов, подорожав до 134,75% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,29% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 20 базисных пунктов, до 113,29% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 2,13% годовых).
"Российские еврооблигации сегодня умеренно подросли в цене вместе с большинством суверенных долговых бумаг развивающихся стран. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 4 базисных пункта. Поддержку российским еврооблигациям оказали как растущие цены на нефть, поднявшиеся в диапазон $41-42 за баррель для сорта Brent, так и позитивная динамика US Treasuries, которая сформировалась в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания ФРС США. Участники рынка надеются, что американский регулятор подтвердит свою готовность сохранять околонулевые процентные ставки в перспективе до 2023 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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