BCS GM понизил рейтинг акций Яндекса до "держать" в связи с ростом котировок

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с 4000 рублей до 4900 рублей за штуку, а глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) c 2400 рублей до 2800 рублей, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

Между тем рекомендация (рейтинг) для акций "Яндекса" была понижена с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг. Для GDR Mail.ru рекомендация "покупать" была подтверждена.