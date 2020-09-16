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16 сентября 2020 года 17:16
BCS GM понизил рейтинг акций Яндекса до "держать" в связи с ростом котировок
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с 4000 рублей до 4900 рублей за штуку, а глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) c 2400 рублей до 2800 рублей, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Между тем рекомендация (рейтинг) для акций "Яндекса" была понижена с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг. Для GDR Mail.ru рекомендация "покупать" была подтверждена.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс
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